Матч между «Депортиво» и «Бетисом» отложен, непогода повредила стадион

Изначально игра между галисийской и андалусской командой должна была состояться 3 февраля в 20:45 по местному времени, однако она не пройдёт в это время из-за погодных условий в Ла-Корунье. По городу прошёл ураган такой силы, что часть крыши стадиона «Риасор» обрушилась на газон, повредив и трибуны.



В данный момент «Депортиво» с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Бетис» в свою очередь заработал 23 очка и располагается на 13-м месте.