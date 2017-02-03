Матч между «Депортиво» и «Бетисом» отложен, непогода повредила стадион
Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Депортиво» и «Бетисом» отложен на неопределённый срок, сообщает Marca.
Изначально игра между галисийской и андалусской командой должна была состояться 3 февраля в 20:45 по местному времени, однако она не пройдёт в это время
В данный момент «Депортиво» с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Бетис» в свою очередь заработал 23 очка и располагается на 13-м месте.
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