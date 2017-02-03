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3 февраля 2017, 14:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Матч между «Депортиво» и «Бетисом» отложен, непогода повредила стадион

Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Депортиво» и «Бетисом» отложен на неопределённый срок, сообщает Marca.

Изначально игра между галисийской и андалусской командой должна была состояться 3 февраля в 20:45 по местному времени, однако она не пройдёт в это время из-за погодных условий в Ла-Корунье. По городу прошёл ураган такой силы, что часть крыши стадиона «Риасор» обрушилась на газон, повредив и трибуны.

В данный момент «Депортиво» с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Бетис» в свою очередь заработал 23 очка и располагается на 13-м месте.

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