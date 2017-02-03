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3 февраля 2017, 13:49 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

СМИ сообщили об исключении «Алтая» из казахстанской премьер-лиги

Футбольный клуб «Алтай» из Восточно-Казахстанской области исключен из числа участников казахстанской премьер-лиги-2017. Об этом сообщает KazFootball.kz.

Футбольный клуб Алтай из <nobr>Восточно-Казахстанской</nobr> области исключен из числа участников казахстанской премьер-лиги-2017. Об этом сообщает KazFootball.kz. Увеличить
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По данным издания, такие санкции были применены к «Алтаю» из-за несоблюдения клубом сертификации.

Согласно им, клуб КПЛ обязан иметь в своей структуре обособленное подразделение детского-юношеского и молодежного футбола, имеющего в своем составе не менее 14 групп в 9 возрастных категориях. Кроме того, все клубы премьер-лиги должны иметь молодежную команду во второй лиге.

По данным KazFootball.kz, место «Алтая» в КПЛ займет «Тараз», который в 2016 году проиграл клубу из ВКО (0:3) в стыковом матче за право играть в КПЛ.

Напомним, в 2016 году «Алтай» был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного усть-каменогорского клуба «Восток» перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.

Футбольный клуб «Алтай» был образован в конце 2015 года. Руководство Восточно-Казахстанской области приняло решение закрыть «Спартак» (Семей) и «Восток» (Усть-Каменогорск), создав вместо них один клуб.

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