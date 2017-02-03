СМИ сообщили об исключении «Алтая» из казахстанской премьер-лиги
Футбольный клуб «Алтай» из
Восточно-Казахстанской области исключен из числа участников казахстанской премьер-лиги-2017. Об этом сообщает KazFootball.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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По данным издания, такие санкции были применены к «Алтаю»
Согласно им, клуб КПЛ обязан иметь в своей структуре обособленное подразделение
По данным KazFootball.kz, место «Алтая» в КПЛ займет «Тараз», который в 2016 году проиграл клубу из ВКО (0:3) в стыковом матче за право играть в КПЛ.
Напомним, в 2016 году «Алтай» был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного
Футбольный клуб «Алтай» был образован в конце 2015 года. Руководство
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