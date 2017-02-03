Футболист «Атлетико» Эрнандес задержан полицией по подозрению в насилии
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Защитник мадридского футбольного клуба «Атлетико» Лукас Эрнандес был задержан полицией в ночь на четверг по подозрению в избиении своей подруги. Об этом сообщает El Pais.
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Задержание 20-летнего футболиста произошло в его доме в 2:30 утра по местному времени. Девушка спортсмена была доставлена в больницу, но ее травмы не являются серьезными.
Эрнандес
В нынешнем сезоне Эрнандес провел за «Атлетико» 11 матчей.
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