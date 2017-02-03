Трансферы КПЛ. «Иртыш» и «Окжетпес» лидируют по потерянным игрокам в межсезонье

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Мы уже рассказывали о том, что «Иртыш» и «Окжетпес» не первый сезон проводят обширную трансферную политику. В Павлодаре это обусловлено финансовыми трудностями, в связи с чем не удается удержать ведущих футболистов. В Кокшетау финансов немного, но их поток осуществляется стабильно. Текучка в команде объясняется игровой концепцией Владимира Муханова. Многие под нее элементарно не подходят. Как результат, вышеназванные команды на данный момент лидируют в межсезонье по потерянным футболистам. От них ушли по 14 футболистов. При этом «Иртыш» пополнили только шесть новых игроков, «Окжетпес» — девять.

Кампанию им может составить «Тобол», взявший курс на омоложение состава и избавившийся от 12 игроков. Среди последних старожилы Нурбол Жумаскалиев, Александр Петухов. Насколько эти радикальные меры были оправданы, покажет предстоящий сезон. Хотя в товарищеских матчах костанайцы выглядят очень солидно.

12 футболистов покинули и «Атырау», часть из них перебрались вслед за Стойчо Младеновым в «Кайсар». Это Валентин Чуреев, Владимир Аржанов, Алексей Мулдаров, Валерий Коробкин и Абдель Ламанж. В свою очередь «нефтяники» подписали 15 новых футболистов. К слову, столько же новичков и в «Кайсаре». На сегодняшний день эти клубы лидируют по наибольшему числу привлеченных игроков в межсезонье.

Более-менее осторожно себя ведет «Ордабасы». Южане отпустили только троих игроков, а подписали пока старого знакомого Таната Нусербаева. Затишье можно объяснить отсутствием главного тренера, шымкентцы никак не договорятся с потенциальным кандидатом. Но каждый раз обещают, что вот-вот его подпишут.

Вторым по наименьшему количеству потерь игроков идет «Кайрат». Алматинцы потеряли четырех футболистов из состава образца 2016 года. И со столькими же новыми игроками заключили трудовые соглашения. Их количество возрастет как минимум до шести-семи человек с учетом находящихся на просмотре легионеров.

По семь футболистов покинули «Астану» и «Шахтер». Если карагандинцы окончательно с ними распрощались, то действующий чемпион отпустил некоторых своих игроков на правах аренды, что вполне логично. Те же Алексей Щеткин и Рохер Каньяс еще пригодятся северянам. Все же их квалификации не вызывают сомнения.

«Алтай» уволил восемь игроков, а с приходом на тренерский мостик болгарина Илиана Илиева зашевелились в плане приобретений, заключив контракты с пятью новыми исполнителями. В скором времени их будет значительно больше, так как главный тренер начал зазывать на сборы других новичков.

Из «Актобе» ушли девять футболистов, а из «Акжайыка» — 11. Руководство актюбинского клуба после предыдущего невнятного сезона решило встряхнуть состав и предоставить карт-бланш украинцу Игорю Рахаеву. Главный тренер одобрил приглашение 12 новых футболистов. Среди них четыре южноамериканца, обещавшие помочь «красно-белым» в борьбе за высокие места.

Уральцы официально не заключали соглашения ни с одним из потенциальных новобранцев. Хотя просмотр проходят немало казахстанцев и иностранцев. Причем идут разговоры о том, что Майкл Одибе и Изу Азука, известные по выступлениям за «Атырау» и «Иртыш» соответственно, согласовали условия личного контракта до конца сезона. А вот Мирослава Лечича не устроили предложенные клубом условия. Скорее всего, увидим его в другой казахстанской команде. Всего «Акжайык» покинули 11 игроков.

Напомним, что сезон откроется финальным матчем за Суперкубок Казахстана между «Астаной» и «Кайратом», который состоится 4 марта. Чемпионат стартует 8 числа.