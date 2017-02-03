От стройки до IT-компании. Бывшие футболисты, которые сменили вид деятельности

Павел Платонов. Программист

Где выступал: «Звезда"-БГУ, БАТЭ, «Гранит», «Шахтер», «Гомель», «Городея», «Торпедо"-БелАЗ



Бывший полузащитник БАТЭ после скитаний по белорусским командам решил повесить бутсы на гвоздь и изменить свою жизнь. В 26 лет хавбек, расставшись с жодинским «Торпедо» и не найдя более подходящего варианта, ушел в IT-компанию, где сегодня зарабатывает наверняка гораздо больше, чем многие футболисты высшей лиги.



«Павел работает в сфере IT, — рассказывал «Прессболу» брат-близнец Дмитрий Платонов. — Программист в очень крупной компании, имеет большие перспективы. В общем, кардинально сменил род деятельности. С одной стороны, из-за того, что футбол в Беларуси сейчас не в приоритете. С другой — были проблемы со здоровьем. В какой-то момент Паша решил, что с него достаточно»



Руслан Усов. Работает на стройках в Москве

Где выступал: «Злин», «Гомель», «Витебск», «Нафтан», «Белшина», ДСК, «Химик» (Светлогорск)



Показательная история для молодых футболистов. Чемпион Беларуси, обладатель Кубка страны, любимец болельщиков и лучший голеадор в истории «Витебска» Руслан Усов имел небольшую слабость — не мог отказать себе в выпивке. Больше всего он котировал виски и пиво. Порой после матчей брал в автобус по 10 литров пенного. К алкогольной зависимости вскоре прибавилась игровая. Все это и погубило карьеру, а вместе с ней и изменилась жизнь. В 33 года Усов начал «шабашить» на московских стройках. Правда, футбол из жизни Усова окончательно не ушел. Иногда экс-форвард обслуживает в качестве арбитра матчи любительской лиги.



«После футбола новая жизнь началась. А семью же надо кормить, — объясняет Усов в интервью “Прессболу”. — В Гомеле работы особо нет. Устроиться некуда. Безработица полнейшая! Три-четыре миллиона — вот и все деньги. На такие разве проживешь? А из Москвы за месяц можно пятьдесят тысяч российских привезти. Это наших где-то пятнадцать миллионов».



Николай Бранфилов. Водитель маршрутного такси

Где выступал: «Висла» (Плоцк), «Радомьяке», «Подбескидзе» (все — Польша), «Смена», БАТЭ, «Торпедо"-МАЗ, «Торпедо"-БелАЗ, «Гомель», «Шахтер», «Белшина», «Нафтан»



Фактурный защитник провел немало матчей на высшем уровне и имеет в активе выступления за национальную сборную. По завершении карьеры начал тренерскую деятельность. Руководил столичным «Торпедо» и руководит «Клецком». Уровень второй лиги любительский, потому тренер зарабатывает на перевозках в маршрутном такси.



Работа в маршрутке? Это мой основной заработок, потому что футбол доход не приносит уже третий год. Получается, работа — маршрутное такси, а хобби — футбол. В этом году к маршруту «Комаровский рынок» — «Ждановичи» добавился еще один — Минск — Борисов.

Сергей Штанюк. Кофейни «Cava Bar»

Где выступал: «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Антверпен» (Бельгия), «Сток» (Англия), «Шинник», «Металлург» (Запорожье), «Луч-Энергия», «Ростов», «Алания»



Налетавшись по российским городам и устав от футбола, известный белорусский защитник обосновался в Минске. Сначала Штанюк занимался недвижимостью. Правда, вскоре понял, что это не приносит удовольствие и стал искать себя в других сферах. Четыре года назад бывший футболист открыл первый кофе-поинт «Cava Bar». Сегодня их — более 10. Расположены они преимущественно в бизнес-центрах.



«В своем бизнесе основную ставку делаем на качество напитки и сервиса. Мы не экономим ни на чем. Варим хороший дорогой кофе. Стараемся держать персонал на высоком профессиональном уровне — это основа всего. Kогда в Беларуси чашка эспрессо сначала стоит 8000, а потом вдруг начинает стоить 18000, то это разочаровывает», — сетовал Штанюк в интервью probusiness.by.



Анатолий Байдачный-младший. Пивоварня

Где выступал: «Молодечно», «Динамо» (Минск), «Жемчужина» (Россия)



Из-за проблем со здоровьем Байдачному-младшему уже в 23 года пришлось завершить карьеру. Бывший полузащитник ушел в бизнес. Некоторое время владел столичным баром «Ямайка». Варит пиво под маркой «Бирбанк».



«У нас маленькое производство. Мы не конкурируем с “Аливарией” или “Крыницей”. Но делаем качественное пиво. Разливаем его в ресторанах и пивных магазинах», — рассказывал о пивоварне Байдачный goals.by.



Сергей Гоцманов. Водитель школьного автобуса в штате Миннесоты

Где выступал: «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест), «Брайтон энд Хоув Альбион », «Саутгемптон» (оба — Англия), «Галлешер» (Германия), «Миннесота» (США)



Легендарный полузащитник минского «Динамо» 80-х остался в США на ПМЖ. По завершении карьеры тренировал американских детей и водил школьный автобус. Жена Ольга владеет гимнастическим центром.



В роли руководителя чувствую себя некомфортно. Мне гораздо приятнее тренировать детей и водить школьный автобус. Жаль только, что все эти занятия приносят не такой уж большой доход, — объяснял бывший полузащитник.

Александр Греньков. Национальный аэропорт «Минск»

Где выступал: «Торпедо», «Динамо» (Минск), «Шахтер», «Кривбасс» (Украина)



Под занавес карьеры у защитника обнаружились проблемы с сердцем. Врач «Смолевичей», с которыми Греньков подписал последний контракт, не взял на себя ответственность за жизнь футболиста. Игрок был не допущен к чемпионату. Оказавшись без работы, сменил род деятельности. Сейчас работает в секторе досмотра багажа аэропорта.



Виталий Володенков. Кладовщик в «Короне»