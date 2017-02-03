От стройки до IT-компании. Бывшие футболисты, которые сменили вид деятельности
Век футболиста короток. Многие после завершения карьеры становятся тренерами, арбитрами, агентами. В этом материале речь пойдет о других — о тех, кто не смог остаться в профессии.
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Павел Платонов. Программист
Где выступал: «Звезда"-БГУ, БАТЭ, «Гранит», «Шахтер», «Гомель», «Городея», «Торпедо"-БелАЗ
Бывший полузащитник БАТЭ после скитаний по белорусским командам решил повесить бутсы на гвоздь и изменить свою жизнь. В 26 лет хавбек, расставшись с жодинским «Торпедо» и не найдя более подходящего варианта, ушел в
«Павел работает в сфере IT, — рассказывал «Прессболу»
Руслан Усов. Работает на стройках в Москве
Где выступал: «Злин», «Гомель», «Витебск», «Нафтан», «Белшина», ДСК, «Химик» (Светлогорск)
Показательная история для молодых футболистов. Чемпион Беларуси, обладатель Кубка страны, любимец болельщиков и лучший голеадор в истории «Витебска» Руслан Усов имел небольшую слабость — не мог отказать себе в выпивке. Больше всего он котировал виски и пиво. Порой после матчей брал в автобус по 10 литров пенного. К алкогольной зависимости вскоре прибавилась игровая. Все это и погубило карьеру, а вместе с ней и изменилась жизнь. В 33 года Усов начал «шабашить» на московских стройках. Правда, футбол из жизни Усова окончательно не ушел. Иногда
«После футбола новая жизнь началась. А семью же надо кормить, — объясняет Усов в интервью “Прессболу”. — В Гомеле работы особо нет. Устроиться некуда. Безработица полнейшая!
Николай Бранфилов. Водитель маршрутного такси
Где выступал: «Висла» (Плоцк), «Радомьяке», «Подбескидзе» (все — Польша), «Смена», БАТЭ, «Торпедо"-МАЗ, «Торпедо"-БелАЗ, «Гомель», «Шахтер», «Белшина», «Нафтан»
Фактурный защитник провел немало матчей на высшем уровне и имеет в активе выступления за национальную сборную. По завершении карьеры начал тренерскую деятельность. Руководил столичным «Торпедо» и руководит «Клецком». Уровень второй лиги любительский, потому тренер зарабатывает на перевозках в маршрутном такси.
Работа в маршрутке? Это мой основной заработок, потому что футбол доход не приносит уже третий год. Получается, работа — маршрутное такси, а хобби — футбол. В этом году к маршруту «Комаровский рынок» — «Ждановичи» добавился еще один — Минск — Борисов.
Сергей Штанюк. Кофейни «Cava Bar»
Где выступал: «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Антверпен» (Бельгия), «Сток» (Англия), «Шинник», «Металлург» (Запорожье), «Луч-Энергия», «Ростов», «Алания»
Налетавшись по российским городам и устав от футбола, известный белорусский защитник обосновался в Минске. Сначала Штанюк занимался недвижимостью. Правда, вскоре понял, что это не приносит удовольствие и стал искать себя в других сферах. Четыре года назад бывший футболист открыл первый
«В своем бизнесе основную ставку делаем на качество напитки и сервиса. Мы не экономим ни на чем. Варим хороший дорогой кофе. Стараемся держать персонал на высоком профессиональном уровне — это основа всего. Kогда в Беларуси чашка эспрессо сначала стоит 8000, а потом вдруг начинает стоить 18000, то это разочаровывает», — сетовал Штанюк в интервью probusiness.by.
Анатолий
Где выступал: «Молодечно», «Динамо» (Минск), «Жемчужина» (Россия)
«У нас маленькое производство. Мы не конкурируем с “Аливарией” или “Крыницей”. Но делаем качественное пиво. Разливаем его в ресторанах и пивных магазинах», — рассказывал о пивоварне Байдачный goals.by.
Сергей Гоцманов. Водитель школьного автобуса в штате Миннесоты
Где выступал: «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест), «Брайтон энд Хоув Альбион », «Саутгемптон» (оба — Англия), «Галлешер» (Германия), «Миннесота» (США)
Легендарный полузащитник минского «Динамо» 80-х остался в США на ПМЖ. По завершении карьеры тренировал американских детей и водил школьный автобус. Жена Ольга владеет гимнастическим центром.
В роли руководителя чувствую себя некомфортно. Мне гораздо приятнее тренировать детей и водить школьный автобус. Жаль только, что все эти занятия приносят не такой уж большой доход, — объяснял бывший полузащитник.
Александр Греньков. Национальный аэропорт «Минск»
Где выступал: «Торпедо», «Динамо» (Минск), «Шахтер», «Кривбасс» (Украина)
Под занавес карьеры у защитника обнаружились проблемы с сердцем. Врач «Смолевичей», с которыми Греньков подписал последний контракт, не взял на себя ответственность за жизнь футболиста. Игрок был не допущен к чемпионату. Оказавшись без работы, сменил род деятельности. Сейчас работает в секторе досмотра багажа аэропорта.
Виталий Володенков. Кладовщик в «Короне»
Клубы: «Динамо» (Минск), «Сокол», «Дарида», «Нафтан», «Неман», «Городея»
«С Володенковым некрасиво поступили. Его в любом случае следовало оставить в “Динамо”, — считает вратарь Артур Лесько. — Для нас это был идол. Легенда “Динамо”! Я пришел в команду, а здесь он. Виталю до этого только по телевизору видел — в играх за сборную, а здесь в одной комнате живем — в Стайках, на сборах. Для меня это был просто космос».