СМИ: Футболист Берахино был дисквалифицирован FA из-за проваленного допинг-теста
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Английский футболист Саидо Берахино, перешедший в январе из «Вест Бромвича» в «Сток Сити», пропускал матчи в первой части нынешнего сезона из-за дисквалификации, которая была наложена на него Футбольной ассоциацией Англии (FA) из-за положительного теста на рекреационные наркотики, сообщает Daily Mail.
По информации издания, положительный
Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис во время отсутствия Берахино заявлял, что игрок не выступает
В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл пять матчей в чемпионате Англии.
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