СМИ: Футболист Берахино был дисквалифицирован FA из-за проваленного допинг-теста

По информации издания, положительный допинг-тест был взят у футболиста во внесоревновательный период в сентябре. FA официально не объявляла о дисквалификации Берахино, так как его нарушение не попадет под кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис во время отсутствия Берахино заявлял, что игрок не выступает из-за проблем с весом. В «Сток Сити» сообщили, что знали о проблемах футболиста перед трансфером.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл пять матчей в чемпионате Англии.