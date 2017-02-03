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3 февраля 2017, 12:13 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Футболист Берахино был дисквалифицирован FA из-за проваленного допинг-теста

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Английский футболист Саидо Берахино, перешедший в январе из «Вест Бромвича» в «Сток Сити», пропускал матчи в первой части нынешнего сезона из-за дисквалификации, которая была наложена на него Футбольной ассоциацией Англии (FA) из-за положительного теста на рекреационные наркотики, сообщает Daily Mail.

По информации издания, положительный допинг-тест был взят у футболиста во внесоревновательный период в сентябре. FA официально не объявляла о дисквалификации Берахино, так как его нарушение не попадет под кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис во время отсутствия Берахино заявлял, что игрок не выступает из-за проблем с весом. В «Сток Сити» сообщили, что знали о проблемах футболиста перед трансфером.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл пять матчей в чемпионате Англии.

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