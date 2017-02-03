«Гомель» подписал контракт с полузащитником Иваном Жесткиным
«Гомель» подписал контракт с полузащитником Иваном Жесткиным. Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает официальный сайт «Гомеля». Иван Жесткин выступал за «ДСК-Гомель», светлогорский «Химик», «Речицу-2014», «Гомельжелдортранс», а вторую половину прошлого сезона провел в «Белшине».
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За бобруйский клуб Жесткин провел 13 матчей, в которых результативными баллами не отметился.
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