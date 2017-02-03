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3 февраля 2017, 11:44 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

«Гомель» подписал контракт с полузащитником Иваном Жесткиным

«Гомель» подписал контракт с полузащитником Иваном Жесткиным. Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает официальный сайт «Гомеля». Иван Жесткин выступал за «ДСК-Гомель», светлогорский «Химик», «Речицу-2014», «Гомельжелдортранс», а вторую половину прошлого сезона провел в «Белшине».

Гомель подписал контракт с полузащитником <span class=error>Иваном</span> <span class=error>Жесткиным</span>. Соглашение рассчитано на 1 год сообщает официальный сайт Гомеля. Иван <span class=error>Жесткин</span> выступал за <span class=error>ДСК</span>-Гомель светлогорский Химик <span class=error>Речицу</span>-2014 Гомельжелдортранс а вторую половину прошлого сезона провел в <span class=error>Белшине</span>. Увеличить
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За бобруйский клуб Жесткин провел 13 матчей, в которых результативными баллами не отметился.

Гомель
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