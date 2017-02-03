Испанская Примера подаст в суд на фанатов «Райо», выступающих против Зозули

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«Мы все — Зозуля», «Рома оказался заложником политических интриг», «Мы выражаем нашу абсолютную поддержку Роману и его семье» — поток утешительных слов в адрес украинского форварда Романа Зозули не прекращается уже второй день. После оглушительной тишины, видимо, вызванной шоком от известия об отказе мадридского «Райо Вальекано» арендовать футболиста из-за обвинений в нацизме со стороны фанатов клуба, спортивная общественность словно очнулась и стихийно поднялась на защиту своего коллеги.

Федерация футбола Украины (ФФУ) опубликовала официальное заявление, в котором призвала Королевскую испанскую федерацию футбола и Международную федерацию футбола (ФИФА) посодействовать разрешению дела Зозули.

«Зозуля никогда — ни своими словами, ни поступками — не давал оснований считать его сторонником неонацистских идей.

Сейчас Роман стал заложником форс-мажорных обстоятельств. Национальная ассоциация надеется на оперативную реакцию руководства Королевской испанской федерации футбола и ФИФА относительно ситуации с нашим игроком.

Наша позиция остается однозначной и жесткой: украинский футболист должен получить право на участие в официальных соревнованиях в сезоне-2016/17, — гласит сообщение на официальном сайте ФФУ.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко пошел дальше и расширил определение «форс-мажорные обстоятельства» до «политических интриг»:

«Мы, игроки и тренеры национальной сборной Украины, возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули.

Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины.

Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы. Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации, — заявил наставник желто-синих.

Однако наиболее жесткую и бескомпромиссную оценку сложившейся ситуации дал президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко:

«Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано».

Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки «российских террористов» в зоне АТО. Так делают все граждане Украины,

— пояснил спортивный чиновник. — Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб.

Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники «российских террористов» ломают карьеру украинскому футболисту.

Это абсурд!, — подчеркнул Павелко в своем фейсбуке.

Поддержку Зозуле высказала и испанская сторона, в частности, его партнеры по севильскому «Бетису», которые собрались в ложе прессы своего родного стадиона «Бенито Вильямарин», чтобы выпустить совместное заявление, в котором не менее горячо, чем президент ФФУ, осудили поведение фанатов «Райо», правда, не привлекая при этом политику.

«Мы хотим выразить наше возмущение теми событиями, которые Роман Зозуля пережил в последние часы.

Это публичное линчевание футболиста, чей профессионализм и личное поведение были безупречными.

Мы чувствуем, что каждый из нас может стать жертвой подобного обращения. Знаем, что испанская федерация уже принимает меры, чтобы защитить нашего партнера по команде и гарантировать ему максимальную безопасность.

Со своей стороны, выражаем нашу абсолютную поддержку Роману и его семье. Мы все — Зозуля, — гласит сообщение на официальном сайте клуба.

Так, увеличиваясь как снежный ком и активно пополняясь громкими заявлениями и изобретательными эпитетами, скандальная ситуация докатилась и до президента испанской Примеры Хавьера Тебаса, который незамедлительно пообещал провести встречу с Зозулей, заявив:

«Если эта встреча подтвердит, что было принуждение, была угроза правам и нарушено фундаментальное право на работу, то мы возбудим уголовное дело.

Это неприемлемо, что у нас есть такая проблема в 2017 году. Не может быть, чтобы кого-то ограничивали в его фундаментальных правах. Если сегодня мы увидим признаки принуждения покинуть «Райо Вальекано», мы без колебаний пойдем в суд, — приводит слова Тебаса AS.

Встреча состоялась в тот же день в штаб-квартире профсоюза футболистов. В секретном заседании, на которое не пустили никого, кроме спикеров, приняли участие представители Примеры, Ассоциации испанских футболистов, «Райо Вальекано», а также сам Зозуля.

В итоге было решено, что «Райо» предоставит футболисту возможность самостоятельно выбирать, продолжить ли ему карьеру в составе мадридского клуба или вернуться в стан «Бетиса» и остаться без игровой практики на следующие полгода. В составе «вердибланкос» Зозуля сможет лишь тренироваться, поскольку в этом сезоне уже был заявлен за «Днепр», «Бетис» и «Райо» и исчерпал лимит переходов.

Кроме того, Тебас заявил, что Примера подаст в суд на всех тех фанатов «Райо», которые пытались отменить трансфер украинского нападающего в свой клуб при помощи угроз.

Самыми активными из радикальных фанатов в этом плане являлись группировки Plataforma ADRV и «Буканерос».

Президент Ассоциации испанских футболистов Луис Рубьялес прокомментировал это решение следующим образом:

«Мы не собираемся уступать их давлению. Футболист сам решит, как ему быть.

Нужно подождать его решения и не строить пока гипотезы. Мы должны действовать разумно и снизить градус напряжения ситуации.

Сам Зозуля попросил время на принятие решения.

«Я хочу посоветоваться с моей семьей», — заявил футболист.

Тем временем ультрас «Райо» и не думают признавать свое поражение. Под угрозой суда с Примерой фанаты, очевидно, приняли решение играть в атакующей манере до самого конца, как это обычно делает их команда, и выпустили еще одно эмоциональное заявление.

«Маленькие в спорте, большие в ценностях». Таким есть и будет «Райо Вальекано». К сожалению, в последнее время этот лозунг был запятнан.

Всем известно, что наш клуб подписал Зозулю, известны и его политические взгляды. Это показывают его фото и контакты в социальных сетях. Хорошо это или плохо, но у нас другие взгляды, другое окружение. Но «другое» или «не распространенное» — это не значит «радикальное».

Мнение ультрас было известно с момента появления слухов о переходе игрока в нашу команду: у нас не место нацистам.

Мы твердо верим в футбол с ценностями, как мы заявляли во множестве случаев.

Поэтому мы считаем, что защищаем свои базовые принципы и достоинства, сопротивляясь появлению в команде игрока-неонациста.

Также фанаты мадридского клуба уверяют, что против перехода Зозули выступают не только несколько радикальных группировок, но и практически все болельщики «Райо».

«После заявлений Пресы в медиа мы увидели, как он пытается исказить мнение ультрас «Райо Вальекано». Он манипулирует и хочет добиться того, чтобы после протестов и тысяч комментариев в социальных сетях, наша поддержка уменьшилась.

Но в реальности, мы — это практически все болельщики «Райо Вальекано». Мы те, кто против этого трансфера и такого стиля управления — без ценностей и принципов,

— гласит заявление ультрас.