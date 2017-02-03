Испанская Примера подаст в суд на фанатов «Райо», выступающих против Зозули
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас пообещал судиться с фанатами «Райо Вальекано», которые выступают против перехода украинского форварда Романа Зозули в клуб, а сам игрок получит право решать, присоединяться ли ему к мадридской команде. «Газета.Ru» разбирается в новых подробностях скандала с трансфером игрока, обвиненного местными болельщиками в нацизме.
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«Мы все — Зозуля», «Рома оказался заложником политических интриг», «Мы выражаем нашу абсолютную поддержку Роману и его семье» — поток утешительных слов в адрес украинского форварда Романа Зозули не прекращается уже второй день. После оглушительной тишины, видимо, вызванной шоком от известия об отказе мадридского «Райо Вальекано» арендовать футболиста
Федерация футбола Украины (ФФУ) опубликовала официальное заявление, в котором призвала Королевскую испанскую федерацию футбола и Международную федерацию футбола (ФИФА) посодействовать разрешению дела Зозули.
«Зозуля никогда — ни своими словами, ни поступками — не давал оснований считать его сторонником неонацистских идей.
Сейчас Роман стал заложником
Наша позиция остается однозначной и жесткой: украинский футболист должен получить право на участие в официальных соревнованиях в сезоне-2016/17, — гласит сообщение на официальном сайте ФФУ.
Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко пошел дальше и расширил определение «форс-мажорные обстоятельства» до «политических интриг»:
«Мы, игроки и тренеры национальной сборной Украины, возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули.
Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины.
Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы. Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации, — заявил наставник
Однако наиболее жесткую и бескомпромиссную оценку сложившейся ситуации дал президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко:
«Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано».
Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки «российских террористов» в зоне АТО. Так делают все граждане Украины,
— пояснил спортивный чиновник. — Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб.
Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники «российских террористов» ломают карьеру украинскому футболисту.
Это абсурд!, — подчеркнул Павелко в своем фейсбуке.
Поддержку Зозуле высказала и испанская сторона, в частности, его партнеры по севильскому «Бетису», которые собрались в ложе прессы своего родного стадиона «Бенито Вильямарин», чтобы выпустить совместное заявление, в котором не менее горячо, чем президент ФФУ, осудили поведение фанатов «Райо», правда, не привлекая при этом политику.
«Мы хотим выразить наше возмущение теми событиями, которые Роман Зозуля пережил в последние часы.
Это публичное линчевание футболиста, чей профессионализм и личное поведение были безупречными.
Мы чувствуем, что каждый из нас может стать жертвой подобного обращения. Знаем, что испанская федерация уже принимает меры, чтобы защитить нашего партнера по команде и гарантировать ему максимальную безопасность.
Со своей стороны, выражаем нашу абсолютную поддержку Роману и его семье. Мы все — Зозуля, — гласит сообщение на официальном сайте клуба.
Так, увеличиваясь как снежный ком и активно пополняясь громкими заявлениями и изобретательными эпитетами, скандальная ситуация докатилась и до президента испанской Примеры Хавьера Тебаса, который незамедлительно пообещал провести встречу с Зозулей, заявив:
«Если эта встреча подтвердит, что было принуждение, была угроза правам и нарушено фундаментальное право на работу, то мы возбудим уголовное дело.
Это неприемлемо, что у нас есть такая проблема в 2017 году. Не может быть, чтобы
Встреча состоялась в тот же день в
В итоге было решено, что «Райо» предоставит футболисту возможность самостоятельно выбирать, продолжить ли ему карьеру в составе мадридского клуба или вернуться в стан «Бетиса» и остаться без игровой практики на следующие полгода. В составе «вердибланкос» Зозуля сможет лишь тренироваться, поскольку в этом сезоне уже был заявлен за «Днепр», «Бетис» и «Райо» и исчерпал лимит переходов.
Кроме того, Тебас заявил, что Примера подаст в суд на всех тех фанатов «Райо», которые пытались отменить трансфер украинского нападающего в свой клуб при помощи угроз.
Самыми активными из радикальных фанатов в этом плане являлись группировки Plataforma ADRV и «Буканерос».
Президент Ассоциации испанских футболистов Луис Рубьялес прокомментировал это решение следующим образом:
«Мы не собираемся уступать их давлению. Футболист сам решит, как ему быть.
Нужно подождать его решения и не строить пока гипотезы. Мы должны действовать разумно и снизить градус напряжения ситуации.
Сам Зозуля попросил время на принятие решения.
«Я хочу посоветоваться с моей семьей», — заявил футболист.
Тем временем ультрас «Райо» и не думают признавать свое поражение. Под угрозой суда с Примерой фанаты, очевидно, приняли решение играть в атакующей манере до самого конца, как это обычно делает их команда, и выпустили еще одно эмоциональное заявление.
«Маленькие в спорте, большие в ценностях». Таким есть и будет «Райо Вальекано». К сожалению, в последнее время этот лозунг был запятнан.
Всем известно, что наш клуб подписал Зозулю, известны и его политические взгляды. Это показывают его фото и контакты в социальных сетях. Хорошо это или плохо, но у нас другие взгляды, другое окружение. Но «другое» или «не распространенное» — это не значит «радикальное».
Мнение ультрас было известно с момента появления слухов о переходе игрока в нашу команду: у нас не место нацистам.
Мы твердо верим в футбол с ценностями, как мы заявляли во множестве случаев.
Поэтому мы считаем, что защищаем свои базовые принципы и достоинства, сопротивляясь появлению в команде игрока-неонациста.
Также фанаты мадридского клуба уверяют, что против перехода Зозули выступают не только несколько радикальных группировок, но и практически все болельщики «Райо».
«После заявлений Пресы в медиа мы увидели, как он пытается исказить мнение ультрас «Райо Вальекано». Он манипулирует и хочет добиться того, чтобы после протестов и тысяч комментариев в социальных сетях, наша поддержка уменьшилась.
Но в реальности, мы — это практически все болельщики «Райо Вальекано». Мы те, кто против этого трансфера и такого стиля управления — без ценностей и принципов,
— гласит заявление ультрас.
Тем временем небольшую суматоху в ситуацию внесла неожиданная блокировка страницы Зозули в фейсбуке. Подобные вещи иногда происходят
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