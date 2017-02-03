Президент Примеры пообещал открыть уголовное дело по ситуации вокруг Зозули

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Президент испанской Примеры (высшая лига чемпионата Испании по футболу, аналог УПЛ) Хавьер Тебас дал свой комментарий ситуации, которая произошла с украинским нападающим Романом Зозулей, сообщает Sport.ua.

— У нас был разговор с «Бетисом» и «Райо Вальекано» и утром в пятницу я встречаюсь с самим футболистом, — говорит Тебас. — Если в ходе этой встречи я выясню, что «Райо» незаконно обратился с Зозулей, то наша позиция будет четкой: мы будем открывать уголовное дело. Мы не можем допустить, чтобы футболистов ограничивали в их правах.

Если мы выясним, что Зозуля был вынужден покинуть «Райо Вальекано», то мы без колебаний подадим в суд. У нас существует свобода, поэтому нельзя оскорблять идеи ни одного человека. Нам нужно проявить терпение и соблюдать закон, нравится нам это или нет.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел из «Бетиса» в аренду в другой испанский клуб «Райо Вальекано». Однако, фанаты «Райо», отличающиеся своими леворадикальными взглядами, назвали украинца нацистом и потребовали от руководства клуба немедленно вернуть игрока в «Бетис».