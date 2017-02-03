Последний шанс притормозить «Челси»
«СЭ» анонсирует наиболее интересные матчи выходных.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
АНГЛИЯ.
ВЕНГЕР ЗНАЕТ, КАК ОСТАНОВИТЬ КОНТЕ.
Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место
Тогда же особо изобретательные британские СМИ придумали слух, согласно которому Роман Абрамович
Но в дерби с «Арсеналом» Winline не считает «синих» явными фаворитами — на победу лидера предлагается коэффициент 1.95. Арсен Венгер осенью нашел способ обыграть староформатный «Челси», и, быть может, француз знает, как разорвать сети схемы 3−4−3. Если этого не сделает «Арсенал», то, наверное, уже никто — у лидера очень легкий календарь вплоть до апреля.
ИСПАНИЯ.
КУБКОВЫЕ ДЕМОНЫ ЗИДАНА.
«Реал» скорее жив. После кратковременного спада в начале года мадридцы вроде бы пришли в себя и в прошлом туре разгромили дома крепкий «Реал Сосьедад». Но иммунитет «Королевского клуба» все еще слаб после хвори, поэтому «Сельта» в воскресенье может надавить на болевые точки лидера. Тем более что она знает их местонахождение: в январе галисийцы обыграли «Реал» в гостевом матче Кубка и лишили его надежд на победу в этом турнире. Получится ли у «Сельты» повторить трюк?
Ближайшим конкурентам «Реала» тоже предстоят встречи с кусачими соперниками, но и «Барса», и «Севилья» сыграют дома. В этом туре они до мадридцев не доберутся, но могут сократить отставание до минимума.
ИТАЛИЯ.
КТО СТРАШНЕЕ «БАРСЫ» И «РЕАЛА»?
«У нас на очереди «Интер», который сейчас находится в лучшем состоянии, чем «Барселона» и «Реал», — отметил на днях капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Голкипер не лукавил: после назначения Стефано Пиоли
ФРАНЦИЯ.
ДУЭЛЬ ЛИДЕРОВ БЕЗ ПАРИЖА.
Во Франции в этом сезоне творятся удивительные вещи: гегемон прихрамывает и никак не может вернуться на почти законный трон — его сейчас делят «Ницца» и «Монако», которые в эту субботу сыграют между собой. В первом круге княжеский клуб проиграл разгромно, но на этот раз Winline видит в нем фаворита — победа «Монако» оценивается коэффициентом 1.57. Но «Ницца» уже десять матчей обходится без поражений — прервется ли серия?
ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ.
4 февраля, суббота
«Челси» — «Арсенал». 15.30. Стадион «Стэмфорд Бридж».
«Барселона» — «Атлетик». 18.15. Стадион «Ноу Камп».
«Монако» — «Ницца». 19.00. Стадион «Луи II».
5 февраля, воскресенье
«Севилья» — «Вильярреал». 14.00. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
«Ювентус» — «Интер». 22.45. Стадион «Ювентус».
«Сельта» — «Реал». 22.45. Стадион «Балаидос».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter