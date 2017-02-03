Последний шанс притормозить «Челси»

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АНГЛИЯ.

ВЕНГЕР ЗНАЕТ, КАК ОСТАНОВИТЬ КОНТЕ.

Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 24, 4.02.2017, 15:30 -:- Челси Арсенал

Тогда же особо изобретательные британские СМИ придумали слух, согласно которому Роман Абрамович вот-вот уволит Антонио Конте. Итальянец ответил достойно — «Челси» выиграл следующие 13 матчей и к началу февраля убежал от преследователей на расстояние девяти очков. Кажется, лондонцев не остановить: даже после обидной ничьей с «Ливерпулем» «Челси» умудрился увеличить отрыв.

Но в дерби с «Арсеналом» Winline не считает «синих» явными фаворитами — на победу лидера предлагается коэффициент 1.95. Арсен Венгер осенью нашел способ обыграть староформатный «Челси», и, быть может, француз знает, как разорвать сети схемы 3−4−3. Если этого не сделает «Арсенал», то, наверное, уже никто — у лидера очень легкий календарь вплоть до апреля.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 21, 5.02.2017, 22:45 -:- Сельта Реал

ИСПАНИЯ.

КУБКОВЫЕ ДЕМОНЫ ЗИДАНА.

«Реал» скорее жив. После кратковременного спада в начале года мадридцы вроде бы пришли в себя и в прошлом туре разгромили дома крепкий «Реал Сосьедад». Но иммунитет «Королевского клуба» все еще слаб после хвори, поэтому «Сельта» в воскресенье может надавить на болевые точки лидера. Тем более что она знает их местонахождение: в январе галисийцы обыграли «Реал» в гостевом матче Кубка и лишили его надежд на победу в этом турнире. Получится ли у «Сельты» повторить трюк?

Ближайшим конкурентам «Реала» тоже предстоят встречи с кусачими соперниками, но и «Барса», и «Севилья» сыграют дома. В этом туре они до мадридцев не доберутся, но могут сократить отставание до минимума.

Футбол Италия 2016/2017 Тур 23, 5.02.2017, 22:45 -:- Ювентус Интер

ИТАЛИЯ.

КТО СТРАШНЕЕ «БАРСЫ» И «РЕАЛА»?

«У нас на очереди «Интер», который сейчас находится в лучшем состоянии, чем «Барселона» и «Реал», — отметил на днях капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Голкипер не лукавил: после назначения Стефано Пиоли черно-синие и вправду завелись, добрались до четвертого места и в последних семи матчах серии А не потеряли ни волосинки, что уж говорить об очках. «Ювентус», впрочем, тоже держится на стабильно высоком уровне и никого к себе не подпускает. Но туринцы уязвимы — это подтвердит и «Интер», победивший чемпиона в первом круге. Удастся ли выиграть сейчас?

Футбол Франция 2016/2017 Тур 23, 4.02.2017, 19:00 -:- Монако Ницца

ФРАНЦИЯ.

ДУЭЛЬ ЛИДЕРОВ БЕЗ ПАРИЖА.

Во Франции в этом сезоне творятся удивительные вещи: гегемон прихрамывает и никак не может вернуться на почти законный трон — его сейчас делят «Ницца» и «Монако», которые в эту субботу сыграют между собой. В первом круге княжеский клуб проиграл разгромно, но на этот раз Winline видит в нем фаворита — победа «Монако» оценивается коэффициентом 1.57. Но «Ницца» уже десять матчей обходится без поражений — прервется ли серия?

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ.

4 февраля, суббота

«Челси» — «Арсенал». 15.30. Стадион «Стэмфорд Бридж».

«Барселона» — «Атлетик». 18.15. Стадион «Ноу Камп».

«Монако» — «Ницца». 19.00. Стадион «Луи II».

5 февраля, воскресенье

«Севилья» — «Вильярреал». 14.00. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Ювентус» — «Интер». 22.45. Стадион «Ювентус».

«Сельта» — «Реал». 22.45. Стадион «Балаидос».