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3 февраля 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

ФК «Алтай» могут наказать за несоответствие нормам клуба КПЛ

В Астане состоялось собрание членов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК), на котором был рассмотрен вопрос соответствия правилам сертификации футбольного клуба «Алтай» из ВКО, сообщается на сайте ФФК.

В <span class=error>Астане</span> состоялось собрание членов Профессиональной футбольной лиги (<span class=error>ПФЛК</span>) на котором был рассмотрен вопрос соответствия правилам сертификации футбольного клуба Алтай из <span class=error>ВКО</span> сообщается на сайте <span class=error>ФФК</span>. Увеличить
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«Алтай» неоднократно был предупрежден о необходимости соответствия требованиям о сертификации, после чего обратился в Федерацию по вопросу об исключительном применении правил сертификации к ним.

Далее вопрос будет решаться на Исполнительном комитете Федерации футбола Казахстана. В случае несоблюдения правил сертификации к ФК «Алтай» будут применены санкции. Как именно может быть наказан клуб, не уточняется.

Отмечается, что согласно требованиям сертификации команда, выступающая в премьер-лиге, должна иметь в структуре своего юридического лица обособленное подразделение детско-юношеского и молодежного футбола, имеющего в своем составе не менее 14-ти групп в девяти возрастных категориях.

Также согласно регламенту о проведении чемпионата и правил проведения соревнований среди клубов второй лиги, все клубы премьер-лиги, участвующие в чемпионате, должны иметь молодежную команду во второй лиге.

Напомним, «Алтай» является дебютантом КПЛ.

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ФК "Алтай" могут наказать за несоответствие нормам клуба КПЛ