ФК «Алтай» могут наказать за несоответствие нормам клуба КПЛ
В Астане состоялось собрание членов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК), на котором был рассмотрен вопрос соответствия правилам сертификации футбольного клуба «Алтай» из ВКО, сообщается на сайте ФФК.
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«Алтай» неоднократно был предупрежден о необходимости соответствия требованиям о сертификации, после чего обратился в Федерацию по вопросу об исключительном применении правил сертификации к ним.
Далее вопрос будет решаться на Исполнительном комитете Федерации футбола Казахстана. В случае несоблюдения правил сертификации к ФК «Алтай» будут применены санкции. Как именно может быть наказан клуб, не уточняется.
Отмечается, что согласно требованиям сертификации команда, выступающая в
Также согласно регламенту о проведении чемпионата и правил проведения соревнований среди клубов второй лиги, все клубы
Напомним, «Алтай» является дебютантом КПЛ.
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