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3 февраля 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Фрэнк Лэмпард может получить должность тренера в Футбольной ассоциации Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) предложит пост тренера в системе юношеского футбола Фрэнку Лэмпарду, сообщает sports.ru.

В организации рассчитывают, что богатый опыт звездного футболиста пригодится в становлении юных игроков. По некоторым данным переговоры с Лэмпардом уже проведены, в настоящее время он проходит тренерские курсы.

«Челси» также готов предложить 38-летнему англичанину должность тренера в системе клуба или посла.

Напомним, накануне бывший полузащитник сборной Англии объявил о завершении карьеры футболиста. С 1995 по 2016 год Лэмпард выступал за родной «Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити», который он покинул в ноябре.
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