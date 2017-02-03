Фрэнк Лэмпард может получить должность тренера в Футбольной ассоциации Англии

В организации рассчитывают, что богатый опыт звездного футболиста пригодится в становлении юных игроков. По некоторым данным переговоры с Лэмпардом уже проведены, в настоящее время он проходит тренерские курсы.

«Челси» также готов предложить 38-летнему англичанину должность тренера в системе клуба или посла.

Напомним, накануне бывший полузащитник сборной Англии объявил о завершении карьеры футболиста. С 1995 по 2016 год Лэмпард выступал за родной «Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити», который он покинул в ноябре.