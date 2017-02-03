Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28646425/
3 февраля 2017, 1:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Диуф: В течение ближайших двух лет стану политиком

Бывший нападающий сборной Сенегала Эль Хаджи Диуф принял решение баллотироваться в национальное законодательное собрание у себя на родине.

Напомним, 36-летний Диуф завершил карьеру в 2015 году.

«Моё будущее предопределено. В течение ближайших двух лет стану политиком. Думаю, смогу многое изменить в футболе на этом посту, поскольку ко мне будет прислушиваться немало соотечественников», — приводит слова Диуфа The Sun.

Диуф дважды признавался лучшим футболистом Африки. С 2002 по 2005 год он защищал цвета «Ливерпуля», однако провёл всего 55 матчей за красных.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России