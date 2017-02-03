Диуф: В течение ближайших двух лет стану политиком

Напомним, 36-летний Диуф завершил карьеру в 2015 году.



«Моё будущее предопределено. В течение ближайших двух лет стану политиком. Думаю, смогу многое изменить в футболе на этом посту, поскольку ко мне будет прислушиваться немало соотечественников», — приводит слова Диуфа The Sun.



Диуф дважды признавался лучшим футболистом Африки. С 2002 по 2005 год он защищал цвета «Ливерпуля», однако провёл всего 55 матчей за красных.