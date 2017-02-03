«МЮ» продлил контракт с 19-летним защитником Туанзебе до 2020 года

Новое соглашение 19-летнего конголезца с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2020 года с опцией продления ещё на год.



Туанзебе дебютировал в основной команде «Манчестер Юнайтед» в минувшее воскресенье в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Уиган Атлетик» (4:0). Защитник вышел на поле на 68-й минуте при счёте 2:0, заменив нидерландского полузащитника Тимоти Фосу-Менсу.