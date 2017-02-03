«Спортинг» выкупил Коатеса у «Сандерленда»
Защитник Себастьян Коатес продолжит выступать в составе «Спортинга».
Португальский клуб выкупил уругвайского игрока у «Сандерленда».
Коатес играл за «Спортинг» на правах аренды с января 2016 года. Контракт 26-летнего футболиста с лиссабонцами рассчитан до лета 2022 года, сообщает
В прошлом Коатес был игроком «Ливерпуля», в который перешёл после победы сборной Уругвая в Кубке Америки 2011 года. Однако закрепиться в составе красных защитник не сумел и дважды уходил в аренду — в уругвайский «Насьональ» и «Сандерленд», который выкупил права на него в 2015 году.
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