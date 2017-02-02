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2 февраля 2017, 23:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Агуэро опроверг слухи о наркотиках в доме его бабушки

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро опроверг слухи о том, что в доме его бабушки были найдены наркотики.

Ранее аргентинские СМИ распространили информацию о том, что у родственников футболиста была найдена марихуана в городе Кильмесе.

«Обычно я не реагирую на слухи, но сейчас они затрагивают мою семью. Я не могу упустить их их виду. Все версии журналистов — это неправда. Мои бабушка и дедушка по отцу уже умерли, а бабушка и дедушка по матери живут в Тукумане», — написал Агуэро в Twitter.

Манчестер Сити
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