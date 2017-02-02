Агуэро опроверг слухи о наркотиках в доме его бабушки
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро опроверг слухи о том, что в доме его бабушки были найдены наркотики.
Ранее аргентинские СМИ распространили информацию о том, что у родственников футболиста была найдена марихуана в городе Кильмесе.
«Обычно я не реагирую на слухи, но сейчас они затрагивают мою семью. Я не могу упустить их их виду. Все версии журналистов — это неправда. Мои бабушка и дедушка по отцу уже умерли, а бабушка и дедушка по матери живут в Тукумане», — написал Агуэро в Twitter.
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