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2 февраля 2017, 23:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» и «Монако» встретятся в 1/8 финала Кубка Франции

Сегодня состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции сезона-2016/17.

«Марсель» и «Монако» поспорят за выход в четвертьфинал турнира друг с другом, а соперником «ПСЖ» станет представитель Лиги 2 «Ньор». Матчи 1/8 финала Кубка Франции запланированы на 28 февраля и 1 марта.

Пары 1/8 финала Кубка Франции:

«Этуаль» — «Осер»

«Бержерак» — «Лилль»

«Кевийи» — «Генгам»

«Марсель» — «Монако»

«Бордо» — «Лорьян»

«Бастия» — «Анже»

«Ньор» — «ПСЖ»

«Авранш» — «Страсбург».

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Новости Зарубежного футбола

«Монако» в дополнительное время обыграл «Шамбли», ведя по ходу матча 3:0

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако», ведя к 48-й минуте со счётом 3:0, во втором тайме пропустил от представителя третьего дивизиона «Шамбли» трижды, и для определения победителя понадобилось ещё полчаса игрового времени.
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