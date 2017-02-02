«Марсель» и «Монако» встретятся в 1/8 финала Кубка Франции

«Марсель» и «Монако» поспорят за выход в четвертьфинал турнира друг с другом, а соперником «ПСЖ» станет представитель Лиги 2 «Ньор». Матчи 1/8 финала Кубка Франции запланированы на 28 февраля и 1 марта.



Пары 1/8 финала Кубка Франции:



«Этуаль» — «Осер»



«Бержерак» — «Лилль»



«Кевийи» — «Генгам»



«Марсель» — «Монако»



«Бордо» — «Лорьян»



«Бастия» — «Анже»



«Ньор» — «ПСЖ»



«Авранш» — «Страсбург».