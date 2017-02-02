«Марсель» и «Монако» встретятся в 1/8 финала Кубка Франции
Сегодня состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции сезона-2016/17.
«Марсель» и «Монако» поспорят за выход в четвертьфинал турнира друг с другом, а соперником «ПСЖ» станет представитель Лиги 2 «Ньор». Матчи 1/8 финала Кубка Франции запланированы на 28 февраля и 1 марта.
Пары 1/8 финала Кубка Франции:
«Этуаль» — «Осер»
«Бержерак» — «Лилль»
«Кевийи» — «Генгам»
«Марсель» — «Монако»
«Бордо» — «Лорьян»
«Бастия» — «Анже»
«Ньор» — «ПСЖ»
«Авранш» — «Страсбург».
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