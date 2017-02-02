«Якупович делает сейвы для камеры». Лавочник «Локо» — свой в АПЛ
10 лет назад Элдин Якупович боролся за место в воротах турбулентного «Локомотива», теперь его задача — спасти «Халл» от вылета из АПЛ.
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«Локомотив» десятилетней давности мог выставлять на матчи 11 вратарей — их бригада была громадной, их можно было солить. Когда Сергей Овчинников покинул Черкизово,
Был в той бригаде и Элдин Якупович, потомственный «железнодорожник». Отец Элдина, Мильяш, перевёз семью из Боснии в Швейцарию, когда ему предложили работу на железной дороге в Цюрихе. Спустя четыре года в родных краях Якуповичей вспыхнула война, уже в Швейцарии Элдин с друзьями болел за сборную единой Югославии на ЧМ-1990 — такой сборной больше никогда не появится. «Мы смотрели футбол у соседей и радовались вместе, через два года они перестали общаться
Элдин не был
Отношение к Якуповичу среди болельщиков
Все эти годы Элдин Якупович казался талантливым вратарём, постоянно поворачивающим не туда. Он забегал в родной «Грассхоппер», который нервировал его всё детство («В 5:22 я садился на поезд в Цюрих, потом тратил 20 минут на другой поезд, приезжал в школу, потом ехал на тренировку, потом опять школа, опять тренировка. Домой я приезжал в 10 вечера и порой спал по 3−4 часа», — вспоминал Якупович). Успел заехать в Грецию, где застал скандал с договорными матчами и расформирование своего «Олимпиакоса» из Волоса. В «Халл Сити» Элдин Якупович уже пятый сезон, изначально швейцарского боснийца брали, чтобы греть лавку и ненавязчиво обозначать конкуренцию. Иногда он выходил в кубковых матчах, делал такие сейвы, что сам был в шоке, но потом прилипал к скамейке обратно — основным был Алан Макгрегор.
Отлипнуть помог случай. В мае 2016-го, когда «Халл» попал в
Всего за месяц Марку Силва вывел «Халл» из режима безнадёги. Всё началось с тимбилдинга — Силва остался на острове думать о тактике, а игроков отправил на двухдневную вечеринку в Дублин. Там устроили костюмированную вечеринку,
«Новый тренер, новое счастье — можно же сказать так?», — спрашивает Элдин. В его истории нет резких поворотов, драмы, разговоров в одиночестве. Он спокойно принимал свою роль резервиста, обустраивал семейный очаг (жена, пятилетняя дочка, дом на берегу реки), не нарушал режим, всегда тренировался в полную силу. Но Марку Силва вселил в Якуповича старую веру в себя — его друзья говорят, что так Элдин верил в себя лишь после «Локомотива», когда всерьёз хотел попасть в сборную Швейцарии. Якупович засушил два «сухаря» за январь — больше, чем у «Халла» за весь предыдущий сезон (тот матч на ноль тоже отыграл Элдин), а матч против «Манчестер Юнайтед» стал его бенефисом.
За игру Якупович отразил шесть ударов, а самый невероятный сейв случился, когда швейцарец метнулся в угол парировать удар с пары метров Хуана Маты. «У нас не было шансов, где вратарю пришлось бы трудно, некоторые сейвы Якупович делал для камеры», — бесился после матча Златан Ибрагимович. Возможно, и так, но эффектные прыжки Якупович сочетал с уверенными действиями в сложных ситуациях. Он был безупречен даже на выходах, хотя по «Локомотиву» эта черта игры Якуповича сильно провисала.
Весной 2007-го, ещё до завоевания Кубка России, Элдина Якуповича спрашивали, что такое футбольное чудо. «Чудо — это исполнение мечты», — ответил швейцарец, подчеркнув желание заиграть в АПЛ. Все эти годы Якупович ждал шанса на лавке, но с подачи Марку Силвы вернулся в состав и доказал свою нужность «Халлу». Она выражается хотя бы статистически: 36 сейвов, 10 пропущенных мячей, два «сухаря» Якуповича или 56 сейвов и 38 пропущенных мячей Маршалла — что выберет большинство тренеров, опираясь на сухие цифры? «Все букмекерские конторы прочили нам вылет, говорили о том, что мы будем худшей командой в истории АПЛ — вспоминал Якупович. Его «Халл» списывали, его самого — тоже, но теперь Элдин внезапно взялся за свою мечту. Учитывая, как много вратарю такой команды приходится работать, чудесное спасение безнадёжного «Халла» будет лежать во многом на его плечах.
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