«Локомотив» десятилетней давности мог выставлять на матчи 11 вратарей — их бригада была громадной, их можно было солить. Когда Сергей Овчинников покинул Черкизово, красно-зелёные слишком рьяно и долго искали ему замену. Очевидцы рассказывали, что на тренировках «Локо» занимались по 5−6 голкиперов, и даже Сергей Рыжиков, будущий чемпион страны с «Рубином», был в команде третьим-четвёртым. Иван Левенец сломался после первой же ошибки, потом, как говорят, начал пить и скатился до чемпионата Анапы. Иван Пелиццоли защищал ворота чаще, чудил больше, а после возвращения домой рассказывал, что его переезд в Россию — чудовищная ошибка. Алексей Поляков, который считался будущим сменщиком Овчинникова, не справился с уровнем давления. Марек Чех — тоже. Гилерме тогда считался кем-то крайне низкого уровня, взятым на больничную койку. А ещё в «Локо» был Артём Гомелько, помните такого?



Был в той бригаде и Элдин Якупович, потомственный «железнодорожник». Отец Элдина, Мильяш, перевёз семью из Боснии в Швейцарию, когда ему предложили работу на железной дороге в Цюрихе. Спустя четыре года в родных краях Якуповичей вспыхнула война, уже в Швейцарии Элдин с друзьями болел за сборную единой Югославии на ЧМ-1990 — такой сборной больше никогда не появится. «Мы смотрели футбол у соседей и радовались вместе, через два года они перестали общаться из-за югославского военного конфликта. У Боснии была война с Сербией, но мы днями и ночами играли в футбол с сербами, они до сих пор мои лучшие друзья», — вспоминал Якупович.



Элдин не был чем-то лучше или хуже товарищей по вратарской бригаде. Он тоже попал в трудное для вратарей «Локомотива» время. Хотел играть с «единичкой» на спине, но Якуповичу запретили из-за Овчинникова. Хотел стабильности, но после двух удачных матчей при Славолюбе Муслине возвращался обратно в запас, не понимая, что происходит.



Отношение к Якуповичу среди болельщиков красно-зелёных было неоднозначным — кто-то припоминал его ошибки, кто-то восхищался спасениями — но все признавали, что Элдин не был скучным. Он то улыбался, то задирал соперников, жил игрой, чертыхался после ошибок. Он подходил к фанатам «Локомотива» после матчей, порой дарил перчатки, когда «Локо» проигрывал. Он катался в московском метро, изучал Москву вместе со Спахичем и Ивановичем, был своим в доску. На клубной гостевой про Якуповича составляли фанфики, а на прощание с ним нарисовали баннер «Thanks Eldin». Питера Одемвингие фанаты «Локомотива» провожали по-другому.



Все эти годы Элдин Якупович казался талантливым вратарём, постоянно поворачивающим не туда. Он забегал в родной «Грассхоппер», который нервировал его всё детство («В 5:22 я садился на поезд в Цюрих, потом тратил 20 минут на другой поезд, приезжал в школу, потом ехал на тренировку, потом опять школа, опять тренировка. Домой я приезжал в 10 вечера и порой спал по 3−4 часа», — вспоминал Якупович). Успел заехать в Грецию, где застал скандал с договорными матчами и расформирование своего «Олимпиакоса» из Волоса. В «Халл Сити» Элдин Якупович уже пятый сезон, изначально швейцарского боснийца брали, чтобы греть лавку и ненавязчиво обозначать конкуренцию. Иногда он выходил в кубковых матчах, делал такие сейвы, что сам был в шоке, но потом прилипал к скамейке обратно — основным был Алан Макгрегор.

Отлипнуть помог случай. В мае 2016-го, когда «Халл» попал в плей-офф за путёвку в АПЛ, Макгрегор получил травму, и Якупович узнал, что будет играть, лишь утром перед первым матчем с «Дерби Каунти». В трёх решающих матчах сезона Элдин сделал три «сухаря», помог «Халлу» вернуться в Премьер-лигу, а там уже сам стал основным вратарём. Пусть и на время. Четыре матча кряду Якупович отыграл здорово, пропустил всего трижды, но потом случились 1:4 от «Арсенала», и в воротах появился купленный у «Кардиффа» Дэвид Маршалл. Не помог даже отбитый пенальти. Элдин так и прилип бы к лавке «тигров» заново, если бы не тренерская рокировка.



Всего за месяц Марку Силва вывел «Халл» из режима безнадёги. Всё началось с тимбилдинга — Силва остался на острове думать о тактике, а игроков отправил на двухдневную вечеринку в Дублин. Там устроили костюмированную вечеринку, кто-то нарядился в ниндзя, кто-то надел костюм банана, Якупович стал шейхом. Свой выбор костюма Элдин объяснил необычно: «Если ты напился пива и хочешь в туалет, костюм шейха как-то удобнее, чем ниндзя». Потом португалец выиграл пару матчей, дал бой «Манчестер Юнайтед» в Кубке Лиги, пропитал своими идеями игроков. С вратарём Силва, уже получивший от прессы клише «новый Моуринью» (а как же, португалец в АПЛ!), определился сразу — все матчи в Премьер-лиге начинал Якупович.

«Новый тренер, новое счастье — можно же сказать так?», — спрашивает Элдин. В его истории нет резких поворотов, драмы, разговоров в одиночестве. Он спокойно принимал свою роль резервиста, обустраивал семейный очаг (жена, пятилетняя дочка, дом на берегу реки), не нарушал режим, всегда тренировался в полную силу. Но Марку Силва вселил в Якуповича старую веру в себя — его друзья говорят, что так Элдин верил в себя лишь после «Локомотива», когда всерьёз хотел попасть в сборную Швейцарии. Якупович засушил два «сухаря» за январь — больше, чем у «Халла» за весь предыдущий сезон (тот матч на ноль тоже отыграл Элдин), а матч против «Манчестер Юнайтед» стал его бенефисом.

За игру Якупович отразил шесть ударов, а самый невероятный сейв случился, когда швейцарец метнулся в угол парировать удар с пары метров Хуана Маты. «У нас не было шансов, где вратарю пришлось бы трудно, некоторые сейвы Якупович делал для камеры», — бесился после матча Златан Ибрагимович. Возможно, и так, но эффектные прыжки Якупович сочетал с уверенными действиями в сложных ситуациях. Он был безупречен даже на выходах, хотя по «Локомотиву» эта черта игры Якуповича сильно провисала.



Весной 2007-го, ещё до завоевания Кубка России, Элдина Якуповича спрашивали, что такое футбольное чудо. «Чудо — это исполнение мечты», — ответил швейцарец, подчеркнув желание заиграть в АПЛ. Все эти годы Якупович ждал шанса на лавке, но с подачи Марку Силвы вернулся в состав и доказал свою нужность «Халлу». Она выражается хотя бы статистически: 36 сейвов, 10 пропущенных мячей, два «сухаря» Якуповича или 56 сейвов и 38 пропущенных мячей Маршалла — что выберет большинство тренеров, опираясь на сухие цифры? «Все букмекерские конторы прочили нам вылет, говорили о том, что мы будем худшей командой в истории АПЛ — вспоминал Якупович. Его «Халл» списывали, его самого — тоже, но теперь Элдин внезапно взялся за свою мечту. Учитывая, как много вратарю такой команды приходится работать, чудесное спасение безнадёжного «Халла» будет лежать во многом на его плечах.