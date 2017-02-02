Ультрас «Райо Вальекано»: Мы защищаем базовые принципы, у нас не место нацистам

Ранее клуб отказался от аренды украинца из-за угроз ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Поводом якобы стала футболка с гербом Украины, в которой Зозуля прилетел в Испанию ещё прошлым летом.



«Мнение ультрас было известно с момента появления слухов о переходе игрока в нашу команду: у нас не место нацистам. Мы верим в футбол с ценностями, как мы заявляли во множестве случаев. Поэтому мы считаем, что защищаем свои базовые принципы и достоинства, сопротивляясь появлению в команде игрока-неонациста.



После заявлений президента клуба мы увидели, как он пытается исказить мнение ультрас “Райо Вальекано”. Он хочет добиться того, чтобы после протестов и тысяч комментариев в социальных сетях наша поддержка уменьшилась. Но в реальности мы — это практически все болельщики “Райо Вальекано”. Мы — те, кто против этого трансфера и такого стиля управления — без ценностей и принципов», — говорится в заявлении ультрас в их «твиттере».