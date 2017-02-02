Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28645420/
2 февраля 2017, 22:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ультрас «Райо Вальекано»: Мы защищаем базовые принципы, у нас не место нацистам

Объединение фанатов «Райо Вальекано» выступило с заявлением по поводу ситуации с форвардом Романом Зозулей.

Ранее клуб отказался от аренды украинца из-за угроз ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Поводом якобы стала футболка с гербом Украины, в которой Зозуля прилетел в Испанию ещё прошлым летом.

«Мнение ультрас было известно с момента появления слухов о переходе игрока в нашу команду: у нас не место нацистам. Мы верим в футбол с ценностями, как мы заявляли во множестве случаев. Поэтому мы считаем, что защищаем свои базовые принципы и достоинства, сопротивляясь появлению в команде игрока-неонациста.

После заявлений президента клуба мы увидели, как он пытается исказить мнение ультрас “Райо Вальекано”. Он хочет добиться того, чтобы после протестов и тысяч комментариев в социальных сетях наша поддержка уменьшилась. Но в реальности мы — это практически все болельщики “Райо Вальекано”. Мы — те, кто против этого трансфера и такого стиля управления — без ценностей и принципов», — говорится в заявлении ультрас в их «твиттере».

Бетис
Новости Матчи Состав Статистика
Райо Вальекано
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России