Ультрас «Райо Вальекано»: Мы защищаем базовые принципы, у нас не место нацистам
Объединение фанатов «Райо Вальекано» выступило с заявлением по поводу ситуации с форвардом Романом Зозулей.
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«Мнение ультрас было известно с момента появления слухов о переходе игрока в нашу команду: у нас не место нацистам. Мы верим в футбол с ценностями, как мы заявляли во множестве случаев. Поэтому мы считаем, что защищаем свои базовые принципы и достоинства, сопротивляясь появлению в команде
После заявлений президента клуба мы увидели, как он пытается исказить мнение ультрас “Райо Вальекано”. Он хочет добиться того, чтобы после протестов и тысяч комментариев в социальных сетях наша поддержка уменьшилась. Но в реальности мы — это практически все болельщики “Райо Вальекано”. Мы — те, кто против этого трансфера и такого стиля управления — без ценностей и принципов», — говорится в заявлении ультрас в их «твиттере».
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