Румынские СМИ считают, что Лулаку не сможет заиграть в «Астане»
Сайт Prosport.ro, комментируя переход нападающего «Газ Метана» Аздрена Лулаку в «Астану», вспомнил примеры, когда бомбардиры чемпионата Румынии не смогли выступать на том же уровне в своих новых клубах, сообщает Sports.kz.
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«Команда Лулаку могла реально претендовать на победу в чемпионате, но форвард предпочел деньги. Хватает немало примеров, когда бомбардиры румынской лиги переходили в другие клубы, но не забивали там, после чего отправлялись в аренды. Так случилось, когда Адриан Муту перешел из “Динамо” в “Интер”, Богдан Станку из “Стяуа” в “Галатасарай”, Адриан Михалча из “Динамо” в “Дженоа” и другие. С Лулаку будет так же?», — пишет издание.
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