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2 февраля 2017, 22:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Румынские СМИ считают, что Лулаку не сможет заиграть в «Астане»

Сайт Prosport.ro, комментируя переход нападающего «Газ Метана» Аздрена Лулаку в «Астану», вспомнил примеры, когда бомбардиры чемпионата Румынии не смогли выступать на том же уровне в своих новых клубах, сообщает Sports.kz.

Сайт Prosport.ro комментируя переход нападающего Газ Метана <span class=error>Аздрена</span> <span class=error>Лулаку</span> в <span class=error>Астану</span> вспомнил примеры когда бомбардиры чемпионата Румынии не смогли выступать на том же уровне в своих новых клубах сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Команда Лулаку могла реально претендовать на победу в чемпионате, но форвард предпочел деньги. Хватает немало примеров, когда бомбардиры румынской лиги переходили в другие клубы, но не забивали там, после чего отправлялись в аренды. Так случилось, когда Адриан Муту перешел из “Динамо” в “Интер”, Богдан Станку из “Стяуа” в “Галатасарай”, Адриан Михалча из “Динамо” в “Дженоа” и другие. С Лулаку будет так же?», — пишет издание.

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