Румынские СМИ считают, что Лулаку не сможет заиграть в «Астане»

«Команда Лулаку могла реально претендовать на победу в чемпионате, но форвард предпочел деньги. Хватает немало примеров, когда бомбардиры румынской лиги переходили в другие клубы, но не забивали там, после чего отправлялись в аренды. Так случилось, когда Адриан Муту перешел из “Динамо” в “Интер”, Богдан Станку из “Стяуа” в “Галатасарай”, Адриан Михалча из “Динамо” в “Дженоа” и другие. С Лулаку будет так же?», — пишет издание.