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2 февраля 2017, 22:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Роналдинью назначен послом «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдинью назначен послом каталонской команды, информирует пресс-служба клуба.

Отмечается, что бразилец будет представлять «Барселону» на различных мероприятиях в течение ближайших лет.

Также 36-летний Роналдинью присоединится к команде FCB Legends, которая участвует в благотворительных матчах и является послом «Барселоны» по всему миру.

Ранее бразилец неоднократно заявлял о намерении завершить профессиональную карьеру. Хавбек уже занимал данный пост в октябре 2016 года, но прогулял свой первый рабочий день в качестве посла клуба, после чего о его роли в команде не сообщалось.

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