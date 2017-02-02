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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28645111/
2 февраля 2017, 21:56 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Белорусские футбольные клубы получат более 530 тыс. евро от УЕФА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз Европейских футбольных ассоциаций перечислит 150 млн евро клубам, чьи футболисты привлекались в национальные сборные для участия в квалификации и финальной стадии Евро-2016. Среди 641 клуба есть 8 белорусских команд. Такая информация размещена на официальном сайте УЕФА, сообщает БЕЛТА.

Президент <span class=error>УЕФА</span> <span class=error>Александер</span> <span class=error>Чеферин</span> сказал по поводу выплат: Делясь прибылью от в высшей степени успешного чемпионата Европы мы продолжаем поддерживать развитие футбола в европейских ассоциациях. Увеличить
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Белорусские клубы получат в сумме более 530 тыс. евро: борисовский БАТЭ — 283,4 тыс., минское «Динамо» — 131,4 тыс., солигорский «Шахтер» — 64,4 тыс., «Гомель» — 26,4 тыс., «Минск» и гродненский «Неман» — по 8,4 тыс., мозырская «Славия» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» — по 4,5 тыс. евро.

Президент УЕФА Александер Чеферин сказал по поводу выплат: «Отрадно видеть, что мы способны оказать финансовую помощь стольким клубам самого разного калибра и популярности и вознаградить их таким образом за вклад в Евро-2016. Делясь прибылью от в высшей степени успешного чемпионата Европы, мы продолжаем поддерживать развитие футбола в европейских ассоциациях».

Чемпионат Европы-2016 прошел минувшим летом на футбольных аренах Франции. Титул лучшей команды Старого Света завоевала сборная Португалии, обыгравшая в решающем поединке за золото французов 1:0 в дополнительное время.

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