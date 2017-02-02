«Барса» приблизилась к финалу Кубка короля

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КУБОК ИСПАНИИ. ½ финала. Первый матч.

АТЛЕТИКО — БАРСЕЛОНА — 1:2 (0:2).

Голы: Л. Суарес, 7 (0:1). Месси, 33 (0:2). Гризманн, 59 (1:2).

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Врсалько (Фернандо Торрес, 46), Габи, Коке, Сауль (Гайтан, 59), Гризманн, Феррейра-Карраско (Гамейро, 70).

«Барселона»: Силлессен, Пике, Маскерано, Жорди Альба, Юмтити, Ракитич (Д. Суарес, 58), Серхи Роберто, Андре Гомиш (Рафинья, 72), Месси, Л. Суарес, Неймар.

Предупреждения: Сауль, 31. Савич, 39. Неймар, 64. Гризманн, 75. Габи, 84. Месси, 90. Хуанфран, 90+1. Маскерано, 90+1.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

1 февраля. Мадрид. Стадион «Висенте Кальдерон».

Болельщики «Барселоны» до последнего надеялись, что к этому матчу успеют восстановиться от травм Бускетс и Иньеста. Однако «Барсе» пришлось обходиться без двух своих лучших полузащитников. Луис Энрике слегка удивил с выбором опорника. В этом сезоне при отсутствии Бускетса его чаще всего заменяли Андре Гомеш и Ракитич. Но оба они в этот раз играли на позициях атакующих хавбков, а роль разрушителя выполнял Маскерано. Причем аргентинец играл на этой позиции уже второй матч подряд — в ведь ранее казалось, что Луис Энрике уже перестал рассматривать Хавьера как кандидата на место в средней линии, хоть Маскерано и играет опорника в национальной сборной.

Маскерано сполна оправдал доверие — он был надежен в обороне, потряс публику сольным проходом через полполя, а также выдал голевой пас на еще одного экс-футболиста «Ливерпуля». Луис Суарес забил впечатляющий гол — принял мяч еще на своей половине поля, на высочайшей скорости обыграл четвертых защитников и пробил под опорную ногу вратарю.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Messi's goal today was shot at a speed of 92 km/per hour..... UNREAL! <a href="https://t.co/3dQarIwVjV">pic.twitter.com/3dQarIwVjV</a></p>— True Soccer Life ⚽️ (@TrueSccrLife) <a href="https://twitter.com/TrueSccrLife/status/826956673994596353">2 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако лучшим футболистом матча оказался совсем не Луис Суарес и даже не Маскерано, а другой аргентинец. Нетрудно догадаться, какой именно. Месси успевал на поле везде и провел один из своих лучших матчей сезона. Мощный удар форварда из-за штрафной обернулся голом рикошетом от штанги — 0:2. Лионель также чуть не забил гол-красавец крученым ударом со штрафного, но вратарь Мойя в потрясающем прыжке сумел перенаправить мяч в перекладину.

«Барселона» вроде бы уверенно контролировала игру, но эта иллюзия развеялась сразу после перерыва, когда ход матча радикально поменялся. «Атлетико» существенно прибавил и в итоге заслужил ничью, не меньше. Изменения произошли после замены защитника Врсалько на форварда Фернандо Торреса. При этом в линию обороны опустился Хуанфран, игравший до перерыва на месте правого хавбека. «Атлетико» неистово прессинговал, подолгу владел инициативой и исправно создавал остроту у ворот Силлессена. Голландский вратарь изрядно нервничал и сам же создал два голевых момента у своих ворот.

Мощный напор хозяев поля обернулся голом Гризманна. Француз головой в высоком прыжке забил после скидки от головы Година. После чего у «матрасников» было предостаточно моментов, чтобы сравнять счет. Впрочем, «Барселона» порой тоже огрызалась опасными атаками, но все же сохранение на табло счета 1:2 скорее выглядело как подарок каталонской команде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Diego Simeone's reaction to Messi's goal.. <a href="https://t.co/7Cb7puxZ7S">pic.twitter.com/7Cb7puxZ7S</a></p>— Leo Messi (@messi10stats) <a href="https://twitter.com/messi10stats/status/826931733153071104">1 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Под занавес матча страсти разгорелись совсем до предела — частые фолы стали совсем жесткими, а неустанно заводивший трибуны Диего Симеоне вдобавок повеселил зрителей картинным падением у бровки, пародируя Жерара Пике, рухнувшего секундами ранее. Судья Бургос Бенгоэчеа в итоге был вынужден показать футболистам аж восемь желтых карточек, хотя установленный им предел допустимой грубости оставался при этом довольно высоким. Для двоих футболистов полученные «горчичники» обозначали пропуск ответного матча. Через неделю на «Камп Ноу» не смогут сыграть Неймар и капитан «Атлетико» Габи.

— Мы постараемся сделать все возможное, чтобы отыграться в Барселоне, — пообещал Диего Симеоне. — Еще ничего не решено, но в «Барселоне» это тоже понимают. Впереди еще один интереснейший матч.

За вторую путевку в финал борьбу будут вести «Сельта» и «Алавес».