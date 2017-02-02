Оскара! Или Говорил ли Игало с Богом? Крупнейшие трансферы зимы

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«СЭ» перечисляет самые дорогие сделки на вход и выход, которые клубы Старого Света провели в зимнее трансферное окно.

1. ОСКАР (Бразилия)

из «Челси» — в «Шанхай Шанган» за 60 миллионов евро (по данным transfermarkt.de)

Трансферный «Оскар» зимы достается бразильцу по праву. Как думаете, почему он решил отправиться из клуба-лидера чемпионата Англии в Китай? За деньгами? А вот и нет!

— Я перебрался в Китай, чтобы помочь лиге и помочь большему количеству игроков узнать об этом турнире, — сказал Оскар. — Здорово, что футбол развивается в новых частях мира.

Вот так. Бразилец мыслит высокими категориями. В деньгах он, конечно, тоже выиграл. В частности, по некоторым данным, он получает теперь больше, чем Криштиану Роналду в «Реале». А именно — без малого полмиллиона евро. В неделю!

2. Юлиан ДРАКСЛЕР (Германия)

из «Вольфсбурга» — в «ПСЖ» за 40 миллионов

«ПСЖ» во главе с Унаи Эмери потратился зимой более чем достойно. Оно и понятно: без Златана Ибрагимовича превосходство парижан над конкурентами резко сдулось.

Ну куда это годится: в чемпионате лидирует скромная «Ницца» с нестабильным Балотелли, а богатющий «ПСЖ» только третий. А ведь в планах клуба побороться за победу в Лиге чемпионов. Вот шейхи и раскошелились.

Осталось узнать, помогут ли вложения. Если нет, то по весне тот же Дракслер по пути из раздевалки к автобусу может бросить журналистам: «Дас ист тренеришка!».

3. ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС (Бразилия)

из «Палмейрас» — в «Манчестер Сити» за 32 миллиона

Здесь все чисто. И по классике. Талантливый бразилец едет покорять Европу. При этом признается, что имел более выгодные с точки зрения финансов варианты, но выбрал «Сити». Потому что это Англия. И потому что это Гвардьола. А еще Жезус честно доиграл сезон за «Палмейрас», став с ним чемпионом Бразилии, хотя подписал контракт с «горожанами» еще летом.

4. ГОНСАЛУ ГЕДЕШ (Португалия)

из «Бенфики» — в «ПСЖ» за 30 миллионов

«Бенфика» в очередной раз подтвердила статус инкубатора игроков для топ-клубов. Сумма, которую заплатил «ПСЖ» за 20-летнего португальца, кажется весьма завышенной. Да, со скоростью и техникой у парня полный порядок, за основу «орлов» он дебютировал еще в 17 лет. Но 30 миллионов….

Парижане явно работают на перспективу. При наличии Кавани, Ди Марии, Дракслера, Лукаса, Бен Арфа и Пасторе играть Гедеш будет крайне мало, в Лигу чемпионов его не заявить. Хорошо хоть Хесе в «Лас-Пальмас» сбагрили — хоть немного конкуренция спадет.

5. Димитри ПАЙЕТ (Франция)

из «Вест Хэма» — в «Марсель» за 29,3 миллиона

Совсем недавно полузащитника в Лондоне боготворили. А теперь называют змеей и требуют немедленно убрать со стадиона все граффити и баннеры с его изображением. Чтобы духу Пайета на «Олимпийском» не было!

Что вдруг приключилось с игроком — загадка. Сам он говорит, что всему виной нежелание семьи жить в Англии. Такое сильное, что кушать никто не мог. Пайет несколько недель в буквальном смысле молчал. А еще ради возвращения в «Марсель» он согласился на понижение зарплаты примерно на треть. Нынче подобное большая редкость.

6. Одион ИГАЛО (Нигерия)

из «Уотфорда» — в «Чанчунь Ятай» за 23,3 миллиона

«Я был очень близок к тому, чтобы уехать в Китай. Мне предлагали более 200 тысяч фунтов в неделю. Я не мог спать три дня. Когда предлагают такие деньги, непросто отказаться. Партнеры по команде советовали не упускать такой шанс. Но я молился, и Бог сказал, что это не для меня. Когда я сообщил, что не хочу уходить, мне предложили еще больше, но я ответил: дело не в деньгах».

Эти слова Игало произнес ровно год назад. Интересно, говорил ли он с Богом этой зимой? Или, может, африканец ошибся номером и дозвонился в ад?

7. Морган ШНЕЙДЕРЛЕН (Франция)

из «Манчестер Юнайтед» — в «Эвертон» за 22,9 миллиона

Француз воссоединился со своим любимым тренером. Он феерил в «Саутгемптоне» Роналда Кумана, но в «МЮ» не потянул и увяз в запасе. Возможно, только Куман знает, как использовать талант игрока по максимуму. Потому и убедил руководство «Эвертона» потратиться.

— Я знаю его уровень, его человеческие качества, и он действительно хотел присоединиться к «Эвертону», — сказал голландский специалист. — У него сильный характер. Он быстрый и умный. И он очень хочет играть, а не сидеть на скамейке.

8. Аксель ВИТСЕЛЬ (Бельгия)

из «Зенита» — в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 20 миллионов

У каждого может быть свое мнение о Витселе, который променял «Ювентус» на китайские миллионы. Но, пожалуй, лучше всех рассудил в интервью «СЭ» главный тренер «Уфы» Сергей Семак, работавший с бельгийцем в «Зените»:

«Безусловно, понимаю Акселя. Это осознанный выбор. У кого-то одна мотивация, у кого-то другая. Если человека приглашают в Лондон менеджером на зарплату в сто тысяч или в Китай на миллион, что он выберет? Наверное, далеко не каждый предпочтет Лондон. Что плохого в желании футболиста заработать большие деньги? Ведь век игрока короток. Да, кто-то мечтает выиграть чемпионат Италии. Но кто-то относится к футболу как к работе, которой он обеспечивает семью. И чем лучше ему это удается, тем более успешным и реализовавшимся он себя ощущает».

9. Леонардо ПАВОЛЕТТИ (Италия)

из «Дженоа» — в «Наполи» за 18 миллионов

После продажи Игуаина и тяжелой травмы Милика, купленного на замену аргентинцу, дела в атаке шли у «Наполи» совсем туго. По мере приближения зимы команда Маурицио Сарри сумела нащупать результативную игру, раззабивался Мертенс. Но форвард неаполитанцам все равно был нужен. И они его нашли. Если «Наполи» сумеет пробиться в Лигу чемпионов, затраты на Паволетти полностью себя оправдают.

10. Алешандре ПАТУ (Бразилия)

из «Вильярреала» — в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 18 миллионов

Пату и Европа явно не созданы друг для друга. Он ведь и в «Милане» лечился чуть ли не чаще, чем играл, а в «Челси» и «Вильярреале» не проявил себя вовсе. На этот раз бразилец вернулся не на родину, а согласно моде отправился помогать Витселю и Фабио Каннаваро покорять Азию.