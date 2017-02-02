Экс-вратарь «Локо» лишил Моуринью победы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

СТЕНОПОДОБНЫЙ ЯКУПОВИЧ

Шла 73-я минута матча между «Манчестер Юнайтед» и «Халлом», когда вся оборона гостей допустила единственную серьезную ошибку за 90 минут и забыла Мату в площади ворот. Мяч отскочил к одинокому испанцу, но вратарь «тигров» Якупович сложился и отразил удар в упор точно на линии. Бывший голкипер «Локомотива» определенно стал фаворитом гонки вратарских подвигов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="sl" dir="ltr">Heaton, Grant, Jakupovic ??? <a href="https://t.co/mhZtcmWvB2">pic.twitter.com/mhZtcmWvB2</a></p>— Ben W (@treble99united) <a href="https://twitter.com/treble99united/status/826906595598663684">1 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Якупович поймал кураж и в оставшееся до финального свистка время отбил еще несколько тяжелых ударов, позволив аутсайдеру премьер-лиги увезти с «Олд Траффорд» одно очко. У «МЮ» в этом сезоне возникли серьезные проблемы с новичками: в трех домашних матчах с «Халлом», «Бернли» и «Мидлсбро» «красные дьяволы» нанесли 85 ударов, но победили лишь раз и забили всего дважды. Но есть и хорошая статистика для команды Жозе Моуринью: уже 14 туров подряд «МЮ» не знает поражений, это самая продолжительная текущая беспроигрышная серия в пятерке сильнейших чемпионатов Европы.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» ВЫИГРАЛ ОЛИМПИАДУ

12:1 — с таким общим счетом «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в трех матчах этого сезона. В среду была одержана вторая подряд победа над «молотобойцами», причем снова, как и в кубковом матче, «горожане» выиграли с крупным счетом на Олимпийском — домашнем стадионе лондонцев. Первый гол за новый клуб забил многообещающий бразилец Габриэл Жезус, но главным событием матча стало решение Пепа Гвардьолы оставить за бортом основы вратаря Браво. У Кабальеро работы было немного, но с единственным ударом «Вест Хэма» в створ аргентинец справился.

«АРСЕНАЛ»: ИМ БЫ ВТОРНИКИ ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ

До матча с «Уотфордом» «Арсенал» не пропускал в первые 15 минут в текущем чемпионате. Но от нашествия «шершней» лондонцы не укрылись: на исходе стартовой четверти часа команда Арсена Венгера уже уступала со счетом 0:2. Француз наблюдал за этим кошмаром с трибун — он все еще отбывает дисквалификацию. Вероятно, отсутствие Венгера напрямую повлияло на результат: в первом тайме «Арсенал» играл отвратительно (к перерыву хозяева уступали «Уотфорду» 0:6 по ударам в створ), но во втором забегали — видимо, в раздевалке главный тренер растормошил команду.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">32flags: Younes Kaboul goal: Arsenal 0-1 Watford NBC Sport… Premier League Soccer: Liverpoo… <a href="https://t.co/1ZowLhrOiG">https://t.co/1ZowLhrOiG</a> <a href="https://t.co/u7qXw7Y5jA">pic.twitter.com/u7qXw7Y5jA</a></p>— FanSportsClips (@FanSportsClips) <a href="https://twitter.com/FanSportsClips/status/826521495778193409">31 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако гола Ивоби не хватило «Арсеналу» — лондонцы впервые со стартового тура уступили дома и упустили возможность сократить отставание от «Челси». «Поражение от “Уотфорда” — гигантский шаг назад для нас», — сказал после игры разочарованный Чех. У «Арсенала» появилась неприятная традиция: терять очки по вторникам. Четыре последних вторничных матча премьер-лиги лондонцы завершали или вничью, или поражением.

МИНЬОЛЕ — ЗРЯЧИЙ, НО ГЛУХОЙ

Голкиперы — больная тема для болельщиков «Ливерпуля». В этом году в воротах чудили оба основных голкипера «красных» — и Кариус, и Миньоле. Но иногда они геройствуют.

Бельгийский вратарь «Ливерпуля» стал главным действующим лицом встречи с «Челси»: в первом тайме Миньоле не услышал свистка арбитра, когда выставлял стенку, после чего Давид Луиз реализовал штрафной — таким образом бразилец отпраздновал свой сотый матч в премьер-лиге.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Loves a free kick, <a href="https://twitter.com/DavidLuiz_4">@DavidLuiz_4</a> <a href="https://t.co/n7epJcWdUI">pic.twitter.com/n7epJcWdUI</a></p>— thefootbalr?? (@thefootbalr) <a href="https://twitter.com/thefootbalr/status/826550189490044929">31 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А во втором тайме Миньоле превратился в героя: Марк Клаттенбург назначил пенальти в ворота «Ливерпуля», но Диегу Коста проиграл дуэль голкиперу. Статистика не врет: Миньоле отбил шестой 11-метровый удар в премьер-лиге, и это клубный рекорд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mignolet Penalty Save On Diego Costa<a href="https://twitter.com/hashtag/LFC?src=hash">#LFC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/YNWA?src=hash">#YNWA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Mignolet?src=hash">#Mignolet</a> <a href="https://t.co/aevBvAdaeJ">pic.twitter.com/aevBvAdaeJ</a></p>— liverpoolfc_redmen (@liverpoolfcrmen) <a href="https://twitter.com/liverpoolfcrmen/status/826774280906166272">1 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Юрген Клопп снова оставил одного из конкурентов без победы и выразил удовлетворение от результата: «Сегодня мы добились неплохого результата, но нужно продолжать бороться». «Ливерпуль» все еще остается на плаву.

«ЛЕСТЕР» — ХУДШИЙ ЧЕМПИОН

Команда Клаудио Раньери продолжает ставить антирекорды. Конечно, никого не удивляет, что в этом сезоне действующий чемпион не борется за защиту титула, но мало кто предполагал столь резкое падение «лис». На этот раз «Лестер» проиграл на выезде «Бернли» и показал худший результат для действующего чемпиона Англии — 21 очко после 23 туров еще не набирал ни один действующий победитель элитного дивизиона. От зоны вылета команду Клаудио Раньери отделяют лишь две строчки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A determined defensive effort at Old Trafford lifts <a href="https://twitter.com/HullCity">@HullCity</a> off the bottom of the Premier League... <a href="https://t.co/rIgFJDIAtt">pic.twitter.com/rIgFJDIAtt</a></p>— Premier League (@premierleague) <a href="https://twitter.com/premierleague/status/827008158266691584">2 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Арсенал» — «Уотфорд» — 1:2 (0:2). Голы: Кабуль, 10 (0:1). Дини, 13 (0:2). Ивоби, 58 (1:2). «Арсенал»: Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Габриэл Паулиста, Езил, Рэмси (Окслейд-Чемберлен, 20), Кокелен (Лукас, 67), Ивоби, Санчес, Жиру (Уолкотт, 45). «Уотфорд»: Гомес, Кабуль, Предль, Бритос, Янмат, Каткарт, Бехрами (Дукуре, 63), Капуэ, Клеверли, Дини (Окака Чука, 85), Ньянг (Саксесс, 70). Предупреждения: Габриэл Паулиста, 21. Монреаль, 25. Предль, 66. Санчес, 86. Окака Чука, 88. Клеверли, 90+2. Судья: Марринер. 31 января. Лондон. Стадион «Эмирейтс». 60035 зрителей.

«Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 0:2 (0:0). Голы: Данн, 46 (0:1). Бентеке, 90+2 (0:2). «Борнмут»: Боруц, А. Смит, Б. Смит (Артер, 68), Кук, Фрэнсис, Уилшир, Станислас (Айб, 61), Сермен, Фрэйзер, Кинг, Афобе (Уилсон, 61). «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс, Данн, ван Анхолт, Уорд, Дилейни, Кабай (Ледли, 76), Макартур (Таунсенд, 76), Заа, Панчеон (Фламини, 90+3), Бентеке. Предупре ждения: Уорд, 53. Таунсенд, 85. Дилейни, 90. Бентеке, 90+3. Судья: Мосс. 31 января. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court). 11286 зрителей.

«Бернли» — «Лестер» — 1:0 (0:0). Гол: Воукс, 87. «Бернли»: Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Бартон, Дефур (Арфилд, 34), Бойд, Хендрик (Тарковски, 89), Барнс (Воукс, 79), А. Грэй. «Лестер»: Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Олбрайтон (Окадзаки, 77), Махрез, Дринкуотер, Д. Грэй (Муса, 67), Ндиди, Варди. Предупреждение: Лоутон, 43. Судья: Дин. 31 января. Бернли. Стадион «Терф Мур». 19202 зрителя.

«Мидлсбро» — «Вест Бромвич» — 1:1 (1:1). Голы: Моррисон, 6 (0:1). Негредо, 17 — с пенальти (1:1). «Мидлсбро»: Виктор Вальдес, Барраган, Фабиу да Силва, Эспиноса, Гибсон, Форшоу, де Рон, Клейтон, Траоре, Стуани (Бэмфорд, 69), Негредо (Гестед, 87). «Вест Бромвич»: Фостер, Маколи, Ньом, Доусон, Флетчер, Моррисон, Брант, Якоб, Шадли (Макклин, 59), Филлипс, Рондон (Робсон-Кану, 64). Предупреждения: Эспиноса, 45. Негредо, 51. Доусон, 89. Судья: Аттуэлл. 31 января. Мидлсбро. Стадион «Риверсайд». 27316 зрителей.

«Суонси» — «Саутгемптон» — 2:1 (1:0). Голы: Моусон, 38 (1:0). Лонг, 57 (1:1). Сигурдссон, 70 (2:1). «Суонси»: Фабяньски, Ольссон (Ранхель, 76), Нотон, Фернандес, Моусон, Раутледж (Нарсингх, 60), Фер (Ки Сон Ен, 72), Сигурдссон, Корк, Кэрролл, Льоренте. «Саутгемптон»: Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Тадич (Буфаль, 56), Ромеу, Класи (Симс, 76), Редмонд (Маккуин, 76), Лонг. Предупреждения: Корк, 44. Фернандес, 82. Судья: Ист. 31 января. Суонси. Стадион «Либерти». 20359 зрителей.

«Сандерленд» — «Тоттенхэм» — 0:0. «Сандерленд»: Манноне, О́Ши, Коне, Джонс, Манкильо, Денайер, Ларссон, Родуэлл, Ндонг, Дефо, Борини (Ханимэн, 72). «Тоттенхэм»: Форм, Алдервейрелд, Уокер, Роуз (Дэйвис, 38), Дембеле (Янссен, 85), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Сиссоко, 73), Кейн. Предупреждения: Родуэлл, 33. Манкильо, 65. Судья: Мэйсон. 31 января. Сандерленд. Стадион «Стэдиум оф Лайт». 40058 зрителей.

«Ливерпуль» — «Челси» — 1:1 (0:1). Голы: Давид Луиз, 24 (0:1). Вайналдум, 57 (1:1). Нереализованный пенальти: Диегу Коста, 76 (вратарь). «Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Вайналдум, Эмре Джан, Хендерсон, Лаллана (Ориги, 90), Филиппе Коутинью (Мане, 75), Роберту Фирмину. «Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес, Матич, Канте, Азар (Педро, 72), Виллиан (Фабрегас, 83), Алонсо, Диегу Коста (Батшуайи, 90+4). Предупреждения: Хендерсон, 45. Милнер, 59. Виллиан, 79. Судья: Клаттенбург. 31 января. Ливерпуль. Стадион «Энфилд Роуд». 53157 зрителей.

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 0:4 (0:3). Голы: Де Брейне, 17 (0:1). Сильва, 21 (0:2). Габриэл Жезус, 39 (0:3). Туре, 67 — с пенальти (0:4). «Вест Хэм»: Рэндолф, Рид, Жозе Фонти, Бирам, Крессуэлл, Нобл, Фегули (Снодграсс, 64), Антонио, Обианг (Фернандес, 64), Ланцини, Кэрролл (Флетчер, 79). «Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Коларов, Отаменди, Стоунс, Туре, Сильва (Делф, 80), Де Брейне (Фернандинью, 67), Стерлинг (Агуэро, 73), Сане, Габриэл Жезус. Предупреждения: Обианг, 19. Габриэл Жезус, 19. Ланцини, 24. Де Брейне, 44. Стерлинг, 60. Кэрролл, 71. Судья: Френд. 1 февраля. Лондон. Стадион «Лондон». 56980 зрителей.

«Манчестер Юнайтед» — «Халл Сити» — 0:0. «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Джоунс (Смоллинг, 55), Рохо, Блинд, Мхитарян (Мата, 62), Кэррик (Руни, 45), Эррера, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович. «Халл Сити»: Якупович, Робертсон, Магуайр, Доусон, Таймон (Раноккиа, 66), Маркович, Хаддлстоун, Мейлер, Эвандру (Элабделлауи, 72), Клукас, Ньясс (Эрнандес, 69). Предупреждения: Ньясс, 13. Клукас, 79. Маркович, 81. Руни, 84. Мейлер, 89. Судья: Джоунс. 1 февраля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».