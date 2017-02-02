Пеллегрини: Поддерживаю переезд в Китай Халка и Витселя

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Весной 2016-го чилийский специалист мог очутиться в России — слухи активно сватали его в «Зенит», где освобождалось место после объявленного заранее ухода Андре Виллаш-Боаша. Однако официального подтверждения та информация так и не нашла. Агент тренера несколько раз заявлял, что руководство сине-бело-голубых ни разу не выходило на его клиента и все ограничивалось обычными сторонними разговорами, а выбор клуба с берегов Невы в итоге был сделан в пользу Мирчи Луческу.

А Пеллегрини, покинув «Манчестер Сити» в том же 2016-м, принял новый вызов и перебрался в Китай. В ту самую лигу, которая уже несколько трансферных окон подряд ставит всех на уши и гремит одной сумасшедшей сделкой за другой. Клуб Мануэля носит название «Хэбэй Чайна Фортун». В его составе выступают звездный ивуариец Жервинью, некогда лидер «ПСЖ» Лавесси, победитель Лиги Европы в футболке «Севильи» Мбиа, а вскоре, по сообщениям некоторых СМИ, к ним может добавиться сам Пепе из «Реала».

Правда, добавится или нет — еще вопрос. Как мы знаем, трансферные дела были в последнее время в Поднебесной чуть ограничены из-за ужесточения лимита. Об этом и кое-чем другом мы успели коротко поговорить с Пеллегрини, когда он возвращался в отель поздно вечером.

— Доволен и даже счастлив тем, как развивается моя карьера в Китае, — сказал чилиец. — Ведь я возглавляю сейчас клуб, который хочет расти и развиваться с каждым последующим годом. Работаю в нем лишь с августа 2016-го, сейчас в Марбелье мы готовимся к новому сезону. И посмотрим, на что окажемся способны в суперлиге.

— Вы одобряете трансферное безумие, которое творится в Китае? Звездным футболистам платят слишком большие деньги, они перебираются туда из Европы уже чуть ли не в расцвете сил. К примеру, из нашего российского чемпионата уехали Халк и Витсель.

— Мое мнение очень простое: сейчас то самое время, когда футбол в Китае развивается быстрыми темпами, становится лучше год за годом. И приезд сильных, важных игроков, в том числе как Халк и Витсель, полезен для лиги. Считаю, что уже в следующем сезоне нас ждет очень интересный и конкурентоспособный чемпионат. Поэтому я поддерживаю эти трансферы.

— Думаете, это реально поможет серьезному развитию футбола на национальном уровне?

— Естественно. Ведь в каждом матче теперь можно увидеть и высокое мастерство, и красивую выдумку. А тренируясь бок о бок с именитыми партнерами, китайские футболисты смогут многое перенять.

— Тем не менее, правительство трансферную лихорадку решило ограничить. В середине января, за полтора месяца до старта нового сезона, лимит на легионеров был ужесточен — в новом чемпионате одновременно на поле вы можете выпустить лишь троих.

— Да, все верно. И, если честно, я не понял, зачем была нужна эта мера. Теперь 40 процентов иностранцев не будут играть. Наверное, федерация попыталась сделать так, чтобы местные игроки получали больше времени на поле. Но я считаю, что и семи китайских футболистов в составе каждой команды было бы более чем достаточно. Посмотрите на лучшие европейские чемпионаты — там в основных составах многих клубов выходят максимум два-три представителя страны. Посмотрим, что будет в новом сезоне. Но я, естественно, не рад ужесточению лимита.

— Вы вообще в Китае планируете остаться надолго? Или со временем вернетесь в большой чемпионат?

— Я 20 лет работал в в Южной Америке, потом 12 лет тренировал в Европе, в том числе и клубы-гранды. Теперь хочу получить новый опыт в Китае. Полагаю, что пробуду здесь и следующие три года. А вот что произойдет дальше в будущем — кто знает?

— Внимательно следите за английским чемпионатом? По-прежнему переживаете за «Манчестер Сити»?

— Прежде всего, скажу, что премьер-лига продолжает оставаться сильнейшим первенством во всем мире — посмотрите, сколько команд ежегодно могут биться за главный титул, в каждом матче способен победить любой соперник. А мое сердце, само собой, по-прежнему с «Манчестер Сити», ведь я провел здесь три замечательных года, мы выиграли чемпионат и дважды завоевывали Кубок лиги. Надеюсь, что «Манчестер Сити» добьется успеха и в этом сезоне.

— Вы в это верите? «Челси» убежал вперед уже на 10 очков.

— Однозначно верю. Впереди еще долгий путь, много очков можно и набрать, и потерять. Думаю, все будут допускать осечки. «Сити» — прекрасная команда и она может еще нагнать лидера.

Михаил ГОНЧАРОВ

из Марбельи