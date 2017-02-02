Ибрагимович: Мы разочарованы, «МЮ» обязан был обыгрывать «Халл»

«Все мы сильно разочарованы. Это естественное ощущение, если ты не добиваешься победы. У нас были отличные шансы для того, чтобы забить, и мы должны были побеждать. Это была крайне важная игра.



Не было таких моментов, где “Халл” спас бы вратарь. В случае с Хуаном Матой не было хорошего сейва — был плохой удар. Некоторые сейвы вратарь делал для камер», — цитирует шведа BBC Sport.