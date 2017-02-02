Неймар пропустит ответный матч с «Атлетико» из-за перебора жёлтых карточек
Бразильский форвард «Барселоны» Неймар в первом матче ½ финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:1) получил жёлтую карточку в результате нарушения правил на защитнике «матрасников» Хуанфране.
Это предупреждение стало для бразильца третьим в текущем розыгрыше турнира, и ответную игру он вынужден будет пропустить.
Второй матч между каталонцами и столичной командой состоится в Барселоне 7 февраля.
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