«Манчестер Юнайтед» дома не сумел обыграть «Халл Сити»
В домашнем матче 23-го тура английской
Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своём поле не смог поразить ворота «Халл Сити».
Встреча завершилась со счётом 0:0. Матч прошёл с преимуществом «МЮ», но в концовке хозяевам повезло — мяч после удара Лазара Маркович угодил в штангу.
В таблице АПЛ подопечные Жозе Моуринью располагаются на шестой строчке, отставая на четыре очка от идущего пятым «Манчестер Сити».
В другом матче тура «Сток Сити» и «Эвертон» сыграли вничью со счётом 1:1. Питер Крауч на 7-й минуте открыл cчёт, а на 39-й минуте Райан Шоукросс поразил свои ворота.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter