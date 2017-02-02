«Манчестер Юнайтед» дома не сумел обыграть «Халл Сити»

Встреча завершилась со счётом 0:0. Матч прошёл с преимуществом «МЮ», но в концовке хозяевам повезло — мяч после удара Лазара Маркович угодил в штангу.



В таблице АПЛ подопечные Жозе Моуринью располагаются на шестой строчке, отставая на четыре очка от идущего пятым «Манчестер Сити».

В другом матче тура «Сток Сити» и «Эвертон» сыграли вничью со счётом 1:1. Питер Крауч на 7-й минуте открыл cчёт, а на 39-й минуте Райан Шоукросс поразил свои ворота.