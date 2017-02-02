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2 февраля 2017, 1:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» дома не сумел обыграть «Халл Сити»

В домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своём поле не смог поразить ворота «Халл Сити».

Встреча завершилась со счётом 0:0. Матч прошёл с преимуществом «МЮ», но в концовке хозяевам повезло — мяч после удара Лазара Маркович угодил в штангу.

В таблице АПЛ подопечные Жозе Моуринью располагаются на шестой строчке, отставая на четыре очка от идущего пятым «Манчестер Сити».
В другом матче тура «Сток Сити» и «Эвертон» сыграли вничью со счётом 1:1. Питер Крауч на 7-й минуте открыл cчёт, а на 39-й минуте Райан Шоукросс поразил свои ворота.

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