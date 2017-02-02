Дубль Дракслера помог «ПСЖ» разгромить «Ренн» в Кубке Франции
В матче 1/16 финала Кубка Франции «ПСЖ» в гостях встречался с «Ренном» и добился крупной победы со счётом 4:0.
На 27-й минуте парижане вышли вперёд благодаря точному удару Юлиана Дракслера. На 38-й минуте Лукас Моура сделал счёт 2:0. На 68-й минуте Дракслер сумел оформить дубль. Окончательный результат установил Атем
Таким образом, подопечные Унаи Эмери без проблем пробились в 1/8 финала Кубка Франции.
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