Дубль Дракслера помог «ПСЖ» разгромить «Ренн» в Кубке Франции

На 27-й минуте парижане вышли вперёд благодаря точному удару Юлиана Дракслера. На 38-й минуте Лукас Моура сделал счёт 2:0. На 68-й минуте Дракслер сумел оформить дубль. Окончательный результат установил Атем Бен-Арфа, сумевший забить на 90-й минуте.



Таким образом, подопечные Унаи Эмери без проблем пробились в 1/8 финала Кубка Франции.