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2 февраля 2017, 1:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Дракслера помог «ПСЖ» разгромить «Ренн» в Кубке Франции

В матче 1/16 финала Кубка Франции «ПСЖ» в гостях встречался с «Ренном» и добился крупной победы со счётом 4:0.

На 27-й минуте парижане вышли вперёд благодаря точному удару Юлиана Дракслера. На 38-й минуте Лукас Моура сделал счёт 2:0. На 68-й минуте Дракслер сумел оформить дубль. Окончательный результат установил Атем Бен-Арфа, сумевший забить на 90-й минуте.

Таким образом, подопечные Унаи Эмери без проблем пробились в 1/8 финала Кубка Франции.

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