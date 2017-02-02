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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28633029/
2 февраля 2017, 1:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Тотти на 97-й минуте принёс «Роме» победу над «Чезеной» в кубковом матче

«Рома» одолела «Чезену» в домашнем матче ¼ финала Кубка Италии.

Счёт на 68-й минуте открыл форвард хозяев Эдин Джеко, но вскоре гости отыгрались усилиями Луки Гарритано. И всё же подопечные Лучано Спаллетти смогли решить исход противостояния в свою пользу — на 97-й минуте Франческо Тотти реализовал пенальти.

В полуфинале турнира «Рома» встретится с «Лацио», который одолел «Интер» (2:1).

Рома
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