Гол Тотти на 97-й минуте принёс «Роме» победу над «Чезеной» в кубковом матче
«Рома» одолела «Чезену» в домашнем матче ¼ финала Кубка Италии.
Счёт на 68-й минуте открыл форвард хозяев Эдин Джеко, но вскоре гости отыгрались усилиями Луки Гарритано. И всё же подопечные Лучано Спаллетти смогли решить исход противостояния в свою пользу — на 97-й минуте Франческо Тотти реализовал пенальти.
В полуфинале турнира «Рома» встретится с «Лацио», который одолел «Интер» (2:1).
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