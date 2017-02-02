Гол Тотти на 97-й минуте принёс «Роме» победу над «Чезеной» в кубковом матче

Счёт на 68-й минуте открыл форвард хозяев Эдин Джеко, но вскоре гости отыгрались усилиями Луки Гарритано. И всё же подопечные Лучано Спаллетти смогли решить исход противостояния в свою пользу — на 97-й минуте Франческо Тотти реализовал пенальти.



В полуфинале турнира «Рома» встретится с «Лацио», который одолел «Интер» (2:1).