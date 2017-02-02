«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и догнал «Ливерпуль»

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Уже в первом тайме «горожане» обеспечили себе крупное преимущество. На 17-й минуте счет открыл бельгиец Кевин де Брюйне, после чего отличились испанец Давид Силва и бразилец Габриэл Жезус.

Отметим, что 19-летний нападающий дебютировал в премьер-лиге в стартовом составе и забил свой первый гол после перехода из «Палмейраса» в «Манчестер Сити».

Во втором тайме ивуариец Яя Туре реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче.

«Манчестер Сити» набрал 46 очков и сравнялся с «Ливерпулем». На одно очко больше у «Тоттенхэма» и «Арсенала». «Вест Хэм» остался на 11-м месте.

В 24-м туре 5 февраля «Манчестер Сити» примет «Суонси», а «Вест Хэм» на день раньше сыграет в гостях с «Саутгемптоном».