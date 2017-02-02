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2 февраля 2017, 1:07 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и догнал «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Вест Хэмом» (4:0) в 23-м туре премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне.

Манчестер Сити одержал крупную победу над <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэмом</span> (4:0) в 23-м туре <nobr>премьер-лиги</nobr> на Олимпийском стадионе в Лондоне. Увеличить
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Уже в первом тайме «горожане» обеспечили себе крупное преимущество. На 17-й минуте счет открыл бельгиец Кевин де Брюйне, после чего отличились испанец Давид Силва и бразилец Габриэл Жезус.

Отметим, что 19-летний нападающий дебютировал в премьер-лиге в стартовом составе и забил свой первый гол после перехода из «Палмейраса» в «Манчестер Сити».

Во втором тайме ивуариец Яя Туре реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче.

«Манчестер Сити» набрал 46 очков и сравнялся с «Ливерпулем». На одно очко больше у «Тоттенхэма» и «Арсенала». «Вест Хэм» остался на 11-м месте.

В 24-м туре 5 февраля «Манчестер Сити» примет «Суонси», а «Вест Хэм» на день раньше сыграет в гостях с «Саутгемптоном».

1.02.2017 22:45 основной раунд: 23-й тур London Stadium
Вест Хэм Юнайтед 0:4 Манчестер Сити
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Славен Билич Хосеп Гвардьола
Голы
17 Кевин Де Брейне (Габриэл Жезус) 17′
21 Давид Сильва 21′
33 Габриэл Жезус (Р. Стерлинг) 39′
42 Яя Туре 67′
Составы
Даррен Рэндолф 1
Уинстон Рид 2
Аарон Крессуэлл 3
Сэмюэл Бирам 22
Жозе Фонти 23
24′ Мануэль Ланцини 10
Марк Нобл 16
Майкл Антонио 30
64′ Софьян Фегули 7
Роберт Снодграсс 11
19′ 64′ Педро Обианг 14
Эдмилсон Фернандес 31
71′ 79′ Энди Кэрролл 9
Эшли Флетчер 24
13 Вилли Кабальеро
3 Бакари Санья
11 Александр Коларов
24 Джон Стоунс
30 Николас Отаменди
42 Яя Туре
19 Лерой Сане
33 Габриэл Жезус 20′
17 Кевин Де Брейне 67′ 44′
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
21 Давид Сильва 80′
18 Фабиан Делф
7 Рахим Стерлинг 73′ 60′
10 Серхио Агуэро
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 11
1 Удары в створ 4
2 Угловые 4
11 Фолы 14
6 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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