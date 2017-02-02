Дубль Тельо принёс «Фиорентине» волевую победу над «Пескарой»

Изначально встреча должна была состояться 8 января, но в связи с обильным снегопадом была перенесена.



На 15-й минуте Джанлука Капрари вывел «Пескару» вперёд, а у «Фиорентины» счёт сравнял Кристиан Тельо на 68-й минуте. Победный для «фиалок» мяч на пятой компенсированной ко второму тайму минуте забил Тельо.

В таблице итальянского первенства «Пескара» (9 очков) располагается на последней строчке, а «Фиорентина» (37 очков) занимает седьмое место.