Дубль Тельо принёс «Фиорентине» волевую победу над «Пескарой»
В перенесённом матче 19-го тура итальянской Серии A «Фиорентина» в гостях со счётом 2:1 выиграла у «Пескары».
Изначально встреча должна была состояться 8 января, но в связи с обильным снегопадом была перенесена.
На 15-й минуте Джанлука Капрари вывел «Пескару» вперёд, а у «Фиорентины» счёт сравнял Кристиан Тельо на 68-й минуте. Победный для «фиалок» мяч на пятой компенсированной ко второму тайму минуте забил Тельо.
В таблице итальянского первенства «Пескара» (9 очков) располагается на последней строчке, а «Фиорентина» (37 очков) занимает седьмое место.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter