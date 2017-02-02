«Барселона» одолела «Атлетико» и приблизилась к финалу Кубка Испании

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В первом тайме красивые голы забили нападающие каталонцев Луис Суарес и Лионель Месси: уругваец совершил сольный проход через половину поля, а аргентинец нанёс обводящий удар в девятку из-за пределов штрафной. Хозяева смогли ответить лишь результативным ударом Гризманна после розыгрыша стандарта.



Ответный поединок состоится во вторник, 7 февраля. Победитель противостояния в финале турнира встретится с «Сельтой» или «Алавесом».