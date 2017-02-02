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2 февраля 2017, 1:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» одолела «Атлетико» и приблизилась к финалу Кубка Испании

«Барселона» на выезде обыграла «Атлетико» в первом матче ½ финала Кубка Испании — 2:1.

Барселона на выезде обыграла <span class=error>Атлетико</span> в первом матче ½ финала Кубка Испании — 2:1. Увеличить
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В первом тайме красивые голы забили нападающие каталонцев Луис Суарес и Лионель Месси: уругваец совершил сольный проход через половину поля, а аргентинец нанёс обводящий удар в девятку из-за пределов штрафной. Хозяева смогли ответить лишь результативным ударом Гризманна после розыгрыша стандарта.

Ответный поединок состоится во вторник, 7 февраля. Победитель противостояния в финале турнира встретится с «Сельтой» или «Алавесом».

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Неймар пропустит ответный матч с «Атлетико» из-за перебора жёлтых карточек

Бразильский форвард «Барселоны» Неймар в первом матче ½ финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:1) получил жёлтую карточку в результате нарушения правил на защитнике «матрасников» Хуанфране.
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