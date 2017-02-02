Киевское «Динамо» не будет выплачивать Милевскому € 1,2 млн
Палата споров федерации футбола Украины отклонила все претензии нападающего «Тосно» Артёма Милевского к киевскому «Динамо», сообщает Sportarena со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
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У Милевского есть право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но будет ли он им пользоваться — неизвестно.
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