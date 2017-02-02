Киевское «Динамо» не будет выплачивать Милевскому € 1,2 млн

Милевский подал иск в ФФУ на «Динамо» из-за невыплаты ему трёх зарплат и подъёмных при расставании в 2013 году. Футбольные чиновники отказали игроку в компенсации в размере около € 1,2 млн, поддержав позицию президента киевлян Игоря Суркиса, который ранее настаивал, что Артёму не полагались эти деньги, поскольку в последние месяцы в клубе он не выполнял условия контракта.



У Милевского есть право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но будет ли он им пользоваться — неизвестно.