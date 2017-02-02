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2 февраля 2017, 0:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Киевское «Динамо» не будет выплачивать Милевскому € 1,2 млн

Палата споров федерации футбола Украины отклонила все претензии нападающего «Тосно» Артёма Милевского к киевскому «Динамо», сообщает Sportarena со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Палата споров федерации футбола Украины отклонила все претензии нападающего <span class=error>Тосно</span> Артёма <span class=error>Милевского</span> к киевскому Динамо сообщает Sportarena со ссылкой на телеканал Футбол 1. Увеличить
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Милевский подал иск в ФФУ на «Динамо» из-за невыплаты ему трёх зарплат и подъёмных при расставании в 2013 году. Футбольные чиновники отказали игроку в компенсации в размере около € 1,2 млн, поддержав позицию президента киевлян Игоря Суркиса, который ранее настаивал, что Артёму не полагались эти деньги, поскольку в последние месяцы в клубе он не выполнял условия контракта.

У Милевского есть право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но будет ли он им пользоваться — неизвестно.

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