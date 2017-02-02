Форвард «Реала» отклонил предложения 20 клубов
Нападающий «Реала» Мариано Диас во время зимнего трансферного окна отклонил предложения о трансфере от 20 клубов, информирует Marca.
В частности, 23-летний форвард отказал «Севилье», «Вильярреалу», «Малаге», «Эспаньолу», хихонскому «Спортингу», «Лацио», «Фиорентине», «Дженоа», «Марселю», «Вест Хэму», «Лестеру», «Саутгемптону» и «Айнтрахту».
Несмотря на минимальную игровую практику, доминиканец хочет доказать свою состоятельность главному тренеру «Королевского клуба» Зинедину Зидану до конца текущего сезона. На счету Мариано 9 матчей (223 минуты) в трех турнирах и пять забитых голов.
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