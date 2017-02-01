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1 февраля 2017, 23:20 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпес» просматривает бывшего футболиста «Карпат»

26-летний украинский полузащитник Артур Карноза находится на просмотре в кокшетауском «Окжетпесе», сообщает Sports.kz со ссылкой на Dynamomania.com.

26-летний украинский полузащитник Артур <span class=error>Карноза</span> находится на просмотре в кокшетауском <span class=error>Окжетпесе</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на Dynamomania.com. Увеличить
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Карноза является воспитанником Днепропетровского футбола, однако в родной команде заиграть не сумел. В результате выступал за ахтырский «Нефтяник-Укрнефть», «Севастополь» и львовские «Карпаты». Играл за сборные Украины разных возрастов.

В декабре 2016 года по обоюдному согласию с «Карпатами» расторг контракт и получил статус свободного агента и покинул львовский клуб.

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