«Окжетпес» просматривает бывшего футболиста «Карпат»
26-летний украинский полузащитник Артур Карноза находится на просмотре в кокшетауском «Окжетпесе», сообщает Sports.kz со ссылкой на Dynamomania.com.
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Карноза является воспитанником Днепропетровского футбола, однако в родной команде заиграть не сумел. В результате выступал за ахтырский «Нефтяник-Укрнефть», «Севастополь» и львовские «Карпаты». Играл за сборные Украины разных возрастов.
В декабре 2016 года по обоюдному согласию с «Карпатами» расторг контракт и получил статус свободного агента и покинул львовский клуб.
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