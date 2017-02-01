«Монако» в дополнительное время обыграл «Шамбли», ведя по ходу матча 3:0
В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако», ведя к 48-й минуте со счётом 3:0, во втором тайме пропустил от представителя третьего дивизиона «Шамбли» трижды, и для определения победителя понадобилось ещё полчаса игрового времени.
Несмотря на то, что монегаски играли вдесятером
Вылетели из Кубка Франции «Нанси» и «Сент-Этьен», уступившие «Серкль Атлетик» (0:2) и «Осеру» (0:3) соответственно.
В следующий раунд вышли «Генгам» и «Анже», сумевшие победить «Лез Эрбье» (2:1) и «Кан» (3:1) соответственно.
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