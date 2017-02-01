«Монако» в дополнительное время обыграл «Шамбли», ведя по ходу матча 3:0

Несмотря на то, что монегаски играли вдесятером из-за удаления Андреа Раджи на 89-й минуте, в дополнительное время им удалось забить дважды. «Шамбли» сумел отыграть только один мяч. «Монако» победил со счётом 5:4 и вышел в 1/8 финала турнира.



Вылетели из Кубка Франции «Нанси» и «Сент-Этьен», уступившие «Серкль Атлетик» (0:2) и «Осеру» (0:3) соответственно.



В следующий раунд вышли «Генгам» и «Анже», сумевшие победить «Лез Эрбье» (2:1) и «Кан» (3:1) соответственно.