Владелец «Левски» рассчитывает вернуть Стойлова в следующем году

— Действительно, мы рассматривали вариант со Стойловым, но только на следующий год. Я не хотел, чтобы Любко Петрович уходил — напротив, я гарантировал ему, что он проработает как минимум до конца сезона. Я всегда хотел, чтобы у нас был тренер вроде Венгера или Фергюсона. Но Петрович ушел. Теперь команду тренирует Топузаков — он также очень любит «Левски». Надеюсь, он подпишет новый контракт с клубом, что вселит уверенность в футболистов, — сказал Русев.



Станимир Стойлов возглавлял «Левски» с 2003 по 2008 год. Его контракт с «Астаной» истекает 31 декабря 2017 года.