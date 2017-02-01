Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28632157/
1 февраля 2017, 22:58 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Владелец «Левски» рассчитывает вернуть Стойлова в следующем году

Владелец «Левски» Спас Русев рассматривает главного тренера «Астаны» Станимира Стойлова в качестве возможного наставника софийской команды в 2018 году, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.

Владелец <span class=error>Левски</span> Спас <span class=error>Русев</span> рассматривает главного тренера <span class=error>Астаны</span> Станимира <span class=error>Стойлова</span> в качестве возможного наставника софийской команды в 2018 году сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

 — Действительно, мы рассматривали вариант со Стойловым, но только на следующий год. Я не хотел, чтобы Любко Петрович уходил — напротив, я гарантировал ему, что он проработает как минимум до конца сезона. Я всегда хотел, чтобы у нас был тренер вроде Венгера или Фергюсона. Но Петрович ушел. Теперь команду тренирует Топузаков — он также очень любит «Левски». Надеюсь, он подпишет новый контракт с клубом, что вселит уверенность в футболистов, — сказал Русев.

Станимир Стойлов возглавлял «Левски» с 2003 по 2008 год. Его контракт с «Астаной» истекает 31 декабря 2017 года.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
01 февраля

Леффлер показал, почему Головкин - самый опасный панчер в боксе

Как выглядит спортивный комплекс имени Геннадия Головкина в Караганде

Абель Санчес: «Надеюсь, Головкин и Джейкобс от души поколотят друг друга»