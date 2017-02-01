Владелец «Левски» рассчитывает вернуть Стойлова в следующем году
Владелец «Левски» Спас Русев рассматривает главного тренера «Астаны» Станимира Стойлова в качестве возможного наставника софийской команды в 2018 году, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.
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— Действительно, мы рассматривали вариант со Стойловым, но только на следующий год. Я не хотел, чтобы Любко Петрович уходил — напротив, я гарантировал ему, что он проработает как минимум до конца сезона. Я всегда хотел, чтобы у нас был тренер вроде Венгера или Фергюсона. Но Петрович ушел. Теперь команду тренирует Топузаков — он также очень любит «Левски». Надеюсь, он подпишет новый контракт с клубом, что вселит уверенность в футболистов, — сказал Русев.
Станимир Стойлов возглавлял «Левски» с 2003 по 2008 год. Его контракт с «Астаной» истекает 31 декабря 2017 года.
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