Кабальеро и Жезус — в основе «Манчестер Сити» на матч с «Вест Хэмом»
Объявлены стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч 23-го тура чемпионата Англии, который состоится в Лондоне.
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«Вест Хэм»: Рэндольф, Байрэм, Фонте, Рид, Крессвел, Обьянг, Ноубл, Фегули, Лансини, Антонио, Кэрролл.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Стоунс, Отаменди, Коларов, Туре, Сильва, Зане, Де Брёйне, Стерлинг, Жезус.
Матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» начнётся в 22:45 мск.
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