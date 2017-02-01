Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28632056/
1 февраля 2017, 22:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кабальеро и Жезус — в основе «Манчестер Сити» на матч с «Вест Хэмом»

Объявлены стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч 23-го тура чемпионата Англии, который состоится в Лондоне.

Объявлены стартовые составы <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед и Манчестер Сити на матч 23-го тура чемпионата Англии который состоится в Лондоне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Вест Хэм»: Рэндольф, Байрэм, Фонте, Рид, Крессвел, Обьянг, Ноубл, Фегули, Лансини, Антонио, Кэрролл.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Стоунс, Отаменди, Коларов, Туре, Сильва, Зане, Де Брёйне, Стерлинг, Жезус.

Матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» начнётся в 22:45 мск.

Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Вест Хэм Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России