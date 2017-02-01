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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28632055/
1 февраля 2017, 22:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

УЕФА требует не менее 16 мест для европейских команд на ЧМ-2026

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о расширении чемпионата мира до 48 команд с 2026 года.

«Мы выступали против расширения чемпионата мира, но остальные конфедерации поддержали эту идею. УЕФА решил сражаться как минимум за 16 мест на турнире, ведь Европа и Южная Америка опережают всех по качеству. УЕФА — это не просто континентальная конфедерация, и нас нельзя просто так игнорировать. Европа — лидер по денежным поступлениям. Если к нам не прислушаются, то могут возникнуть серьёзные проблемы между ФИФА и УЕФА, но ФИФА об этом известно», — сказал Чеферин в интервью Die Welt.
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