УЕФА требует не менее 16 мест для европейских команд на ЧМ-2026

«Мы выступали против расширения чемпионата мира, но остальные конфедерации поддержали эту идею. УЕФА решил сражаться как минимум за 16 мест на турнире, ведь Европа и Южная Америка опережают всех по качеству. УЕФА — это не просто континентальная конфедерация, и нас нельзя просто так игнорировать. Европа — лидер по денежным поступлениям. Если к нам не прислушаются, то могут возникнуть серьёзные проблемы между ФИФА и УЕФА, но ФИФА об этом известно», — сказал Чеферин в интервью Die Welt.