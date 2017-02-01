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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28632054/
1 февраля 2017, 22:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Лулаку вошел в ТОП-5 самых нашумевших зимних албанских трансферов

Албанские СМИ не оставили без внимания переход нападающего Аздрена Лулаку из румынского «Газ Метана» в «Астану», сообщает Sports.kz.

Албанские СМИ не оставили без внимания переход нападающего <span class=error>Аздрена</span> <span class=error>Лулаку</span> из румынского Газ Метана в <span class=error>Астану</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Сайт Telegrafi.com включил трансфер 28-летнего албанского форварда в число лучших по стране в период работы зимнего трансферного окна.

Напомним, Лулаку перешел в «Астану» в начале января в статусе лучшего бомбардира чемпионата Румынии.

Также албанское издание отметило переходы защитника Мергима Маврая из «Кёльна» в «Гамбург», полузащитника Бернарда Бериши из «Анжи» в «Терек», нападающего Рея Маная из «Пескары» в «Пизу» и другие трансферы.

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