Лулаку вошел в ТОП-5 самых нашумевших зимних албанских трансферов
Албанские СМИ не оставили без внимания переход нападающего Аздрена Лулаку из румынского «Газ Метана» в «Астану», сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сайт Telegrafi.com включил трансфер 28-летнего албанского форварда в число лучших по стране в период работы зимнего трансферного окна.
Напомним, Лулаку перешел в «Астану» в начале января в статусе лучшего бомбардира чемпионата Румынии.
Также албанское издание отметило переходы защитника Мергима Маврая из «Кёльна» в «Гамбург», полузащитника Бернарда Бериши из «Анжи» в «Терек», нападающего Рея Маная из «Пескары» в «Пизу» и другие трансферы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter