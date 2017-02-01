Лулаку вошел в ТОП-5 самых нашумевших зимних албанских трансферов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сайт Telegrafi.com включил трансфер 28-летнего албанского форварда в число лучших по стране в период работы зимнего трансферного окна.



Напомним, Лулаку перешел в «Астану» в начале января в статусе лучшего бомбардира чемпионата Румынии.



Также албанское издание отметило переходы защитника Мергима Маврая из «Кёльна» в «Гамбург», полузащитника Бернарда Бериши из «Анжи» в «Терек», нападающего Рея Маная из «Пескары» в «Пизу» и другие трансферы.