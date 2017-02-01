Пострадал за Бандеру. Испанские ультрас сорвали трансфер Зозули

Несмотря на всё произошедшее в последние 3 года в отношениях между Россией и Украиной, футбол оказался, как и полагается, вне политики. Конечно, УЕФА и ФИФА предусмотрительно развели клубы двух стран, но украинские футболисты продолжали приезжать в РФПЛ, и никто и не думал устраивать вокруг этого истерику. Разве что по ту сторону границы. Самый громкий скандал грянул за тысячи километров, в далёкой от славянских политических и военных дрязг Испании. Фанаты «Райо Вальекано» сорвали переход в их клуб на правах аренды украинского форварда «Бетиса» Романа Зозули.

Националист или нацист?

Активные проукраинские взгляды киевлянина Зозули ни для кого не секрет. Достаточно почитать его социальные сети или интервью. Но если вы не зритель российских госканалов, то это ещё не повод записывать его в нацисты. Случись Роману перейти в один из клубов РФПЛ (а была информация о переговорах с «Кубанью», правда, позже опровергнутая всеми сторонами), такой бучи, скорее всего, и не поднялось бы. Форвард дал бы интервью, где сказал, что не против России как таковой или любых других стран и национальностей, а только против политики и за территориальную целостность Украины. Собственно, так он примерно и высказался в письме фанатам «Райо» после их протестов. Но оказалось, что знаний ультрас о жизненном пути Зозули достаточно, чтобы занять непримиримую позицию.



Дело в том, что мадридский пригород Вальекас, родина «Райо», — исторически район социалистический, левый. Здесь держали оборону против франкистов, а сейчас это сердце испанских антифашистов, многие из которых входят и в фанатские группировки клуба. В соответствии с их идеологией фотографии с вооруженными бойцами одиозных батальонов, с символом коллаборационизма времён Второй мировой — это уже за гранью. Нацист ты или просто националист — неважно, если против тебя антифашисты.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Slava Voynam ATO!!! ?????? <a href="//t.co/PSif9Qny8J">pic.twitter.com/PSif9Qny8J</a></p>— Роман Зозуля (@zozulyaroman18) <a href="https://twitter.com/zozulyaroman18/status/625761095354052608">27 июля 2015 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Перепутанные трезубцы

История испанских злоключений Зозули началась с самого прилёта в Севилью — с трапа он сошёл в футболке с гербом Украины, трезубцем, а один из журналистов написал, что это символ одной из фашистских организаций. Издание позже принесло извинения и статью удалило, но внимание к фигуре украинского новичка уже было приковано. А остальное сделала гражданская активность Зозули — его пожертвования на нужды АТО, поездки в гости к добровольцам из батальонов с правой идеологией и символикой, фотография с портретом Бандеры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/RVMOficial">@RVMOficial</a> <a href="https://twitter.com/zozulyaroman18">@zozulyaroman18</a> simplemente mirando su twitter se ve lo no neonazi que es esta escoria. Stepan Bandera, colaborador nazi <a href="https://t.co/oUkslPRGyr">pic.twitter.com/oUkslPRGyr</a></p>— Lobo☆Estepario (@Ridder_Lobo) <a href="https://twitter.com/Ridder_Lobo/status/826567498254409728">31 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В общем, фанаты «Райо» из бригады Platforma ADRV подготовились основательно, выложив весь этот послужной список в ответ на попытки клуба сгладить углы и снизить градус. И в ответ на письмо самого Зозули.



Зозулю встретили по пути на базу, «попрессовали» (уходить пришлось через задний ход и под прикрытием полиции), рядом с полем был вывешен баннер: «Вальекас — не место для нацистов. Преса (президент “Райо”. — Прим.ред.) — и для тебя. Убирайся!».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Rayo fans rail against signing of "neo-Nazi" Roman Zozulya <a href="https://t.co/ObPZ3iEEkg">https://t.co/ObPZ3iEEkg</a> <a href="https://t.co/2mvWFhJ7lZ">pic.twitter.com/2mvWFhJ7lZ</a></p>— AS English (@English_AS) <a href="https://twitter.com/English_AS/status/826808039210622976">1 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>