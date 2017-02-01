«Ювентус» поборется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Лацио» Кейта
«Ювентус» летом попытается приобрести у «Лацио» нападающего Бальде Диао Кейта, сообщает Calciomercato.
Контракт римского клуба с 21-летним уроженцем Сенегала истекает в июне 2018 года.
На Кейта также претендует «Манчестер Юнайтед» и агент футболиста — Хорхе Мендеш считает, что его подопечному предпочтительнее продолжить карьеру в Англии.
К «Лацио» Кейта присоединился в 2011 году. В этом сезоне он провел в серии А 16 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
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