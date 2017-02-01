Агент: Фанаты «Райо» поставили ультиматум: «Или мы, или Зозуля»

По его словам, болельщики поставили ультиматум руководству команды. Ранее ультрас «Райо» обвинили Зозулю в ультраправых взглядах. Сами болельщики клуба являются приверженцами левого движения.

— Так Зозуля вернулся в «Бетис»?

— А это еще неизвестно — еще ничего не закончилось, — приводит «Сегодня» слова Кузьменко. — Ситуация сложилась патовая: Рома не может играть ни там, ни там. Но для меня сейчас самое главное, чтобы у него все было хорошо, и чтобы с ним ничего не произошло. Поэтому перехода в «Райо» точно не будет. Так, как они его приняли… Если бы мы знали заранее, что такое может быть, то и разговора бы об этом переходе не заводили. И для меня, и для Ромы это стало полной неожиданностью. Я много чего видел, но такое.



— А что именно было?

— Мы с Ромой приехали в офис «Райо». Около входа уже стояли несколько болельщиков — три или четыре человека. Но потом появились еще человек 20. Начали выкрикивать разные неприятные вещи в его адрес. Рома хотел выйти с ними поговорить, объясниться, я тоже пытался выяснить, в чем причина. Но они вообще никого и ничего не хотели слушать, продолжали обзывать его разными словами. Дошло до того, что вышел президент клуба, и они поставили ультиматум: «Он или мы». Руководству «Райо» эта ситуация тоже была очень неприятна, им было неудобно, что так произошло, но они дали понять, что сделать ничего не могут. И я просто забрал Рому, и мы уехали. Со стороны «Бетиса» уже сказали: «Возвращайтесь — и все». Для них тоже главное, чтоб человек себя чувствовал уверенно, и чтобы произошедшее никак не повлияло на психику игрока.

— И что теперь?