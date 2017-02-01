Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28631716/
1 февраля 2017, 22:30 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Агент: Фанаты «Райо» поставили ультиматум: «Или мы, или Зозуля»

Владимир Кузьменко, агент украинского нападающего Романа Зозули, подтвердил, что переход игрока из «Бетиса» в «Райо Вальекано» сорвался из-за позиции фанатов мадридского клуба.

По его словам, болельщики поставили ультиматум руководству команды. Ранее ультрас «Райо» обвинили Зозулю в ультраправых взглядах. Сами болельщики клуба являются приверженцами левого движения.

— Так Зозуля вернулся в «Бетис»?

— А это еще неизвестно — еще ничего не закончилось, — приводит «Сегодня» слова Кузьменко. — Ситуация сложилась патовая: Рома не может играть ни там, ни там. Но для меня сейчас самое главное, чтобы у него все было хорошо, и чтобы с ним ничего не произошло. Поэтому перехода в «Райо» точно не будет. Так, как они его приняли… Если бы мы знали заранее, что такое может быть, то и разговора бы об этом переходе не заводили. И для меня, и для Ромы это стало полной неожиданностью. Я много чего видел, но такое.

 — А что именно было?

— Мы с Ромой приехали в офис «Райо». Около входа уже стояли несколько болельщиков — три или четыре человека. Но потом появились еще человек 20. Начали выкрикивать разные неприятные вещи в его адрес. Рома хотел выйти с ними поговорить, объясниться, я тоже пытался выяснить, в чем причина. Но они вообще никого и ничего не хотели слушать, продолжали обзывать его разными словами. Дошло до того, что вышел президент клуба, и они поставили ультиматум: «Он или мы». Руководству «Райо» эта ситуация тоже была очень неприятна, им было неудобно, что так произошло, но они дали понять, что сделать ничего не могут. И я просто забрал Рому, и мы уехали. Со стороны «Бетиса» уже сказали: «Возвращайтесь — и все». Для них тоже главное, чтоб человек себя чувствовал уверенно, и чтобы произошедшее никак не повлияло на психику игрока.

— И что теперь?

— У меня есть партнер, который ведет переговоры с испанской федерацией — трансферное окно уже закрыто, но наш случай форс-мажорный, поэтому мы хотим найти какой-то компромисс, выход из положения. Кроме того, пытаемся сейчас связаться с украинской Федерацией и уточнить, когда у него закончился контракт с «Днепром». По закону, если у него контракт закончился до 30 июня прошлого года, то у него будет возможность быть заявленным за какой-то третий клуб. Но, конечно, если испанская федерация даст разрешение.

Райо Вальекано
Новости Матчи Состав
Бетис
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
29 января

Немного огня от Дмитрия Губерниева

"Амкар" рассказал подробности "контракта" с Это'О

Халк обратился к "Зениту"