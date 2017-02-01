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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28631705/
1 февраля 2017, 22:27 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Кукеев подписал контракт с «Кайсаром»

28-летний казахстанский полузащитник Жамбыл Кукеев официально оформил отношения с кызылординским «Кайсаром», сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

28-летний казахстанский полузащитник <span class=error>Жамбыл</span> <span class=error>Кукеев</span> официально оформил отношения с кызылординским <span class=error>Кайсаром</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> клуба. Увеличить
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Кукеев известен по выступлениям за алматинский «Железнодорожник», «Астану», «Алма-Ату», «Локомотив», карагандинский «Шахтер» и алматинский «Кайрат». Провел 28 матчей за сборную Казахстана, в них забил два гола.

После того, как покинул алматинский «Кайрат», проходил просмотр в ряде клубов, однако взять его решил только «Кайсар».

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