Кукеев подписал контракт с «Кайсаром»
28-летний казахстанский полузащитник Жамбыл Кукеев официально оформил отношения с кызылординским «Кайсаром», сообщает Sports.kz со ссылкой на
пресс-службу клуба.
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Кукеев известен по выступлениям за алматинский «Железнодорожник», «Астану», «Алма-Ату», «Локомотив», карагандинский «Шахтер» и алматинский «Кайрат». Провел 28 матчей за сборную Казахстана, в них забил два гола.
После того, как покинул алматинский «Кайрат», проходил просмотр в ряде клубов, однако взять его решил только «Кайсар».
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