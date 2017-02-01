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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28631105/
1 февраля 2017, 20:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Астон Вилла» отдала более € 10 млн за нападающего «Брентфорда»

«Астон Вилла» официально объявила о переходе нападающего «Брентфорда» Скотта Хогана.

Контракт с форвардом рассчитан на четыре с половиной года. По данным ведущих британских СМИ, сумма трансфера составила € 10,5 млн.

«Рад перейти в такой клуб, как “Астон Вилла”, у которой богатая история. Мне не терпится начать старательно работать и помогать команде. Всё произошло довольно быстро, и сейчас я предвкушаю встречу со своими новыми партнёрами и старт новой главы в карьере», — сказал 24-летний футболист, который в текущем сезоне Чемпионшипа провёл 25 матчей и забил 14 голов.

Астон Вилла
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