«Гранада» арендовала у «Панатинаикоса» бывшего полузащитника «Рубина»

«Гранада» арендовала 26-летнего ганского игрока. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает опцию выкупа.



Сейчас Вакасо выступает со сборной Ганы на Кубке африканский наций и присоединится к «Гранаде» позже.

В Грецию Вакасо перебрался в июле 2016 года из «Рубина». В сезоне-2014/15 хавбек выступал на правах аренды за «Селтик», а в сезоне-2015/16 — за «Лас-Пальмас».