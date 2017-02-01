Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28630952/
1 февраля 2017, 20:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Гранада» арендовала у «Панатинаикоса» бывшего полузащитника «Рубина»

Полузащитник греческого «Панатинаикоса» Мубарак Вакасо, известный в России по выступлению за «Рубин», вторую половину сезона проведёт в Испании.

«Гранада» арендовала 26-летнего ганского игрока. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает опцию выкупа.

Сейчас Вакасо выступает со сборной Ганы на Кубке африканский наций и присоединится к «Гранаде» позже.

В Грецию Вакасо перебрался в июле 2016 года из «Рубина». В сезоне-2014/15 хавбек выступал на правах аренды за «Селтик», а в сезоне-2015/16 — за «Лас-Пальмас».

Гранада
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России