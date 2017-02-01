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1 февраля 2017, 20:03 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Фирмино оштрафован на 20 тысяч фунтов и лишен прав за вождение в нетрезвом виде

Как сообщает Bleacher Report, полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино на год лишен водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что 25-летний бразильский футболист также оштрафован на 20 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в центре Ливерпуля 24 декабря. Это случилось через два дня после того, как грабители украли из дома полузащитника украшения и одежду на 70 тысяч фунтов.

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