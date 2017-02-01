Фирмино оштрафован на 20 тысяч фунтов и лишен прав за вождение в нетрезвом виде

Отмечается, что 25-летний бразильский футболист также оштрафован на 20 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в центре Ливерпуля 24 декабря. Это случилось через два дня после того, как грабители украли из дома полузащитника украшения и одежду на 70 тысяч фунтов.