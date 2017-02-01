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1 февраля 2017, 19:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Мино Райола: Балотелли может перебраться в «Наполи»

Агент форвардов Марио Балотелли и Златана Ибрагимовича Мино Райола заявил, что его клиенты в будущем могут перебраться в «Наполи».

Агент форвардов <span class=error>Марио</span> Балотелли и <span class=error>Златана</span> Ибрагимовича <span class=error>Мино</span> <span class=error>Райола</span> заявил что его клиенты в будущем могут перебраться в <span class=error>Наполи</span>. Увеличить
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Также он признался, что многие команды хотели заполучить итальянского нападающего этой зимой.

— Марио хорош в «Ницце», потому что он хочет доказать миру, что стал спокойным человеком, — цитирует Football Italia Райолу. — Он просто хочет работать, и делает это. Есть много команд от Китая до Северной Европы, которые хотели заполучить его, но мы решили, что будем ждать несколько месяцев. Ничего не исключаем — ни «Наполи», ни другие клубы. Увидим, что произойдет летом.

Что касается Ибрагимовича, то он всегда был влюблен в Неаполь и страсть неаполитанцев, и я всегда говорил это, потому что Златан вырос в семье, которая похожа на неаполитанцев. Страсть всегда привлекала его. Вы никогда не знаете, что может случиться с Златаном.

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